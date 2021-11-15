15-летний футболист сыграл в матче квалификации ЧМ-2022 и установил рекорд

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Во встрече игрок в возрасте 15 лет и 264 дней дебютировал в составе национальной команды. Он стал самым молодым футболистом, сыгравшим за европейскую сборную. Об этом сообщает Twitter Goal.news.

Во встрече, которая закончилась победой румын со счетом 2:0, игрок в возрасте 15 лет и 264 дней дебютировал в составе национальной команды. Он стал самым молодым футболистом, сыгравшим за европейскую сборную в официальном поединке.

Предыдущий рекорд установил норвежец Мартин Эдегор. Он провел первый официальный матч в составе национальной команды в возрасте 15 лет и 300 дней.