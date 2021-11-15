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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Россия решила задачу». Бышовец положительно оценил работу Карпина в сборной

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал выступление сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Хорватия
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«Сборная России продолжает борьбу. В ситуации, в которой оказался Карпин, команда решила поставленную задачу. Работу тренера оцениваю положительно, учитывая сложности. Наша ахиллесова пята, начиная с моих времён, когда приходится делать всё с места в карьер. Что касается матча, то хорваты имели преимущество, играли с инициативой, заслуженно победили. Конечно, можно сослаться на удачу, но преимущество Хорватии вынудило нашу сборную играть на ничейный результат, приводить игру к себе в штрафную площадь.

Погода вынудила Хорватию перейти к навалу, защитники справлялись с этим. За исключением единственного случая. Тот факт, что лучшим игроком матча признан Сафонов — иллюстрация преимущества Хорватии. Ошибка Кудряшова, может, имела и объективные причины, он в впопыхах наткнулся на мяч. Можно было бы не ошибиться, если бы Кудряшов был правшой. Позиция была не закрыта.

Шансы есть всегда. Необходимо проанализировать всю информацию: может, в выборе состава, тактики. Мы остались без контригры, за исключением двух моментов. Нужно искать гармонию атакующих и оборонительных действий», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Хорватия
1:0
Первый тайм: 0:0
Россия
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