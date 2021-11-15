Роналду будет мучиться в стыках вместе с Россией. Судьбу Португалии определили два невероятных момента
Беспощадная Сербия.
Беспощадная Сербия.
Ночью пришла еще одна неприятная новость для сборной России — вместе с нами в стыках оказалась мощная Португалия. Команда Карпина точно не попадет на Роналду и компанию в первом раунде. А вот уже во второй игре жребий вполне может спутать России все планы.
Но как вообще сборная Португалии оказалась в стыках, если в группе с ней были проходные Сербия, Ирландия, Люксембург и Азербайджан? Все из-за очных матчей против сербов, в итоге и получивших прямую путевку на чемпионат мира. Судьбу Португалии определили два момента.
1. Вы наверняка помните мартовский скандал в матче Сербия — Португалия. Тогда Криштиану Роналду даже ушел с поля, выбросив капитанскую повязку: все из-за потери первых очков в квалификации и максимально спорного решения от судейской бригады.
К перерыву команда Рона вела 2:0 — дубль оформил Диогу Жота. Но во втором тайме сербы образцово вернулись в игру: уже на 60-й минуте на табло горел счет 2:2.
В добавленное время на поле заискрило: на 92-й минуте у хозяев удалился Никола Миленкович, а в заключительной атаке матча Португалия забила победный. Роналду открылся под могучий кросс Нуно Мендеша и аккуратно пробил по полупустым воротам.
В последний момент в эпизод ворвался Стефан Митрович. Он успел вынести мяч в подкате, но когда тот уже пересек линию.
В квалификации ЧМ-2022 нет ВАР и системы определения гола. Поэтому решение судьи принимали без видеоповторов и любой другой помощи техники.
Криш до последнего наблюдал за мячом и, дождавшись гола, начал праздновать победу. Но пришел в ярость, осознав, что ни лайнсмен, ни главный арбитр его не засчитали.
За споры с арбитром и агрессивное поведение Роналду получил желтую карточку и окончательно психанул: пока вратарь Сербии Марко Дмитрович готовился выбить из своих ворот, Криштиану показательно ушел с поля, выбросив капитанскую повязку.
«Было бы справедливо, если бы гол Роналду был засчитан. Конечно, это не компенсирует тот факт, что мы не были достаточно хороши. Но если мяч в воротах, он должен быть засчитан. Впоследствии арбитр увидел, что произошло, и подошел ко мне, чтобы извиниться за ошибку», — рассказывал тренер Португалии Сантуш.
2. После весенней потери очков Португалия продолжала лидировать в группе, но Сербия отставать не хотела. Поэтому все решалось в последнем туре, который состоялся этой ночью.
Португалия снова быстро вышла вперед (на второй минуте забил Ренату Саншеш), но Сербия снова организовала камбэк. Еще до перерыва балканцы сравняли, а уже на последней минуте основного времени Александр Митрович, из-за которого Сербия не поехала на Евро (не забил пенальти в стыках) зафиксировал сенсацию официально.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Сербии. Балканская сборная получила прямую путевку на ЧМ, а Португалии придется пробиваться через стыки. И все из-за того незасчитанного гола: если бы в квалификации работал VAR, ситуация наверняка бы оказалась совсем иной.
После финального свистка Роналду едва сдерживал слезы.
А Сербия ликовала.
«Ответственность за результат лежит на мне. Мы знаем, что сделали не все, что нужно, но мы будем в Катаре. Игроки знают, что мы всегда играем в атаку, на победу, не в оборонительный футбол», — итоговый комментарий Фернанду Сантуша по итогам отбора.
Скорее всего, Португалия все-таки проберется на чемпионат мира — на данный момент это сильнейшая сборная из тех, что заняли вторые места в своих группах. Остается верить, что для этого Роналду не придется перешагивать через сборную России: такой жребий станет почти гарантией нашего пролета мимо Катара.