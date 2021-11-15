«Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность». В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном

— Завтрашний матч? Мы настраиваемся на победу. Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность. Хотим подарить положительные эмоции прежде сего самим себе, а также нашей стране. Подготовка идет в рабочем режиме.

— Какая сейчас атмосфера в команде, после разгромного поражения от Франции?

— Мы уже не можем изменить результат этого матча. Поэтому настраиваем на завтрашнюю игру. Конечно, нам важно его выиграть и мы хотим это сделать. Атмосфера рабочая. Это жизнь, это футбол. Надо доказывать каждый день. Завтра новый день, в нем нам тоже нужно доказать свой уровень. Мы серьезно готовимся.

— Вы не сыграли в матче с Францией. Готовы выйти на завтрашний матч с первых минут?

— Чувствую себя хорошо. Всегда такие игры дают большой плюс. Для футболистов — это международный опыт. Да, готов сыграть с первых минут.