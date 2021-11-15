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18:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность». В сборной Казахстана рассказали о настрое на матч с Таджикистаном

Защитник сборной Казахстана по футболу Сергей Малый высказался о предстоящем товарищеском матче против Таджикистана, передает KazFootball.kz. Он считает, победа в нем нужна для уверенности.

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— Завтрашний матч? Мы настраиваемся на победу. Хотим выиграть, чтобы почувствовать уверенность. Хотим подарить положительные эмоции прежде сего самим себе, а также нашей стране. Подготовка идет в рабочем режиме.

— Какая сейчас атмосфера в команде, после разгромного поражения от Франции?

— Мы уже не можем изменить результат этого матча. Поэтому настраиваем на завтрашнюю игру. Конечно, нам важно его выиграть и мы хотим это сделать. Атмосфера рабочая. Это жизнь, это футбол. Надо доказывать каждый день. Завтра новый день, в нем нам тоже нужно доказать свой уровень. Мы серьезно готовимся.

— Вы не сыграли в матче с Францией. Готовы выйти на завтрашний матч с первых минут?

— Чувствую себя хорошо. Всегда такие игры дают большой плюс. Для футболистов — это международный опыт. Да, готов сыграть с первых минут.

Напомним, матч Казахстан — Таджикистан пройдет на «Астана Арене» в Нур-Султане завтра, 16 ноября, в 19:00.

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