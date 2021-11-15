Карпин раскрыл подробности личного разговора с Дзюбой

— На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?

— Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

— Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, — а Дзюба в какой-то степени нужный — заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше — и тогда получишь от него побольше…

— А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?

— Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.

— А на чемпионате Европы?

— Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.

— Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.

— А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?