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19:32 (мск), источник: Sport24

Карпин раскрыл подробности личного разговора с Дзюбой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эксклюзивном интервью Sport24 раскрыл подробности личного разговора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который состоялся между ними на встрече в Санкт-Петербурге.

Россия
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Источник: Sport24

— На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?

— Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?

— Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, — а Дзюба в какой-то степени нужный — заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше — и тогда получишь от него побольше…

— А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?

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— Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.

— А на чемпионате Европы?

— Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.

— Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.

— А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?

— Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет». При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.

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