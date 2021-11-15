Карпин раскрыл подробности личного разговора с Дзюбой

— На данный момент у вас нет конфликта с Дзюбой?
— Его и быть не может. Если я с ним не общаюсь, откуда у меня может быть конфликт?
— Вы не считаете, что люди, которые реально нужны, — а Дзюба в какой-то степени нужный — заслуживают особенного к себе отношения? Большей теплоты? Может, дать Дзюбе чуть-чуть побольше — и тогда получишь от него побольше…
— А от команды, возможно, меньше тогда получишь. От всей команды. Ну, возможно, как пример. Такой не рассматриваете вариант?
— Сложилось ощущение, что Черчесов Дзюбе доверился, и тот всего себя отдал этой сборной, зарядил на этом чемпионате мира.
— А на чемпионате Европы?
— Ну на чемпионате Европы, значит, чуть-чуть не хватило.
— Вот и все. Тогда так сложилось, сейчас так.
— А в целом у вас философия позволяет кого-то холить и лелеять, не обязательно Дзюбу?
— Ко всем должно быть равное отношение. И Дзюба это сам прекрасно понимал. На встрече в Питере сказал: «Георгич, да, я все понимаю, я понимаю, что никаких поблажек мне там не будет». Я ему сказал, что не знаю, буду ли его вызывать, мы сейчас встречаемся просто поговорить, пообщаться. Если вызову — не знаю, будет ли он играть. Он сказал: «Да, я все понимаю, вы такой, у вас ни для кого поблажек не будет». При этом, хоть я говорил о равном отношении ко всем игрокам, после включения в расширенный список я всем из этого списка не звонил, а Дзюбе позвонил. Агаларову, например, не звонил. Да, собственно, никому больше и не звонил.