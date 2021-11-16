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08:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси сыграет в матче Аргентина — Бразилия. Неймар пропустит игру

В ночь на 17 ноября сборная Аргентины примет Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира — 2022.

Бразилия
Аргентина
ПСЖОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Лидер аргентинцев Лионель Месси сможет принять участие в матче, это подтвердил главный тренер сборной Лионель Скалони.

Напомним, Месси из-за повреждения пропустил несколько матчей «ПСЖ» перед паузой на игры сборных, а в предыдущей игре с Уругваем (1:0) вышел на поле только на 76-й минуте.

При этом против Аргентины не сыграет лидер Бразилии и одноклубник Месси — Неймар. По сведениям Globo Esporte, у форварда проблемы с мышцами, из-за чего он не полетел в Аргентину.

Сборная Бразилии уже обеспечила себе выход на ЧМ-2022. Аргентина идёт на втором месте южноамериканского отбора и тоже близка к оформлению путёвки в Катар.

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