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09:20 (мск), источник: ТАСС

СМИ: сборная Сербии по футболу передала призовой €1 млн на лечение детей

Эти средства спортсмены получили за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, пишет газета Kurir.

Португалия
СербияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу приняла решение передать призовые в размере €1 млн, полученные за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, на лечение больных детей. Об этом сообщила в понедельник газета Kurir.

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Сообщается, что члены сборной коллективно приняли решение передать призовые деньги сербским детям, которым необходимо срочное лечение.

Сборная в понедельник вечером вернулась в Сербию, в белградском аэропорту «Никола Тесла» им подготовили триумфальную встречу. Футболистов встречали сотни болельщиков под звуки национальных сербских труб. Спортсмены вместе со своими фанатами исполнили знаменитую сербскую песню «Тамо, далеко».

В воскресенье сборная Сербии обыграла на выезде португальцев со счетом 2:1 и, заняв первое место в группе A, напрямую вышла на чемпионат мира 2022 года. Перед вылетом сербских футболистов в Португалию на заключительную игру отбора к мировому первенству президент Сербии Александар Вучич зашел в самолет к команде пожелать удачи и пообещал награду в €1 млн за прямой выход на чемпионат мира в Катаре.

Решение о выплате премии было утверждено в понедельник на заседании правительства страны, после чего деньги перечислили на счет Футбольного союза Сербии. Однако по решению сербских спортсменов эти средства уйдут на благотворительность.

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