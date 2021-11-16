СМИ: сборная Сербии по футболу передала призовой €1 млн на лечение детей

БЕЛГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу приняла решение передать призовые в размере €1 млн, полученные за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, на лечение больных детей. Об этом сообщила в понедельник газета Kurir.

Читайте также Роналду будет мучиться в стыках вместе с Россией. Судьбу Португалии определили два невероятных момента

Сообщается, что члены сборной коллективно приняли решение передать призовые деньги сербским детям, которым необходимо срочное лечение.

Сборная в понедельник вечером вернулась в Сербию, в белградском аэропорту «Никола Тесла» им подготовили триумфальную встречу. Футболистов встречали сотни болельщиков под звуки национальных сербских труб. Спортсмены вместе со своими фанатами исполнили знаменитую сербскую песню «Тамо, далеко».

В воскресенье сборная Сербии обыграла на выезде португальцев со счетом 2:1 и, заняв первое место в группе A, напрямую вышла на чемпионат мира 2022 года. Перед вылетом сербских футболистов в Португалию на заключительную игру отбора к мировому первенству президент Сербии Александар Вучич зашел в самолет к команде пожелать удачи и пообещал награду в €1 млн за прямой выход на чемпионат мира в Катаре.