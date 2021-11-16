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09:54 (мск), источник: Sport24

Манчини: Я уверен, что Италия попадет на чемпионат мира, и, возможно, даже выиграет его

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничейный результат в матче с Северной Ирландией (0:0) в квалификации ЧМ-2022.

Северная Ирландия
ИталияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: Reuters
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Итальянцы финишировали вторыми и поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.

«Я сказал парням, что сейчас мы ничего не можем сделать. В марте нас ждет плей-офф, и нам нужно подготовиться как можно лучше и уже оттуда отправиться на чемпионат мира.

Нам сложно даются голы, несмотря на наличие моментов. У нас была возможность открыть счет в первом тайме. Но вопрос в этой группе мы должны были закрыть в прошлой игре. Нам нужно заново открыть в себе то, что отличало нас до сих пор. Мы спокойны и ждем март месяц. Италия должна была побеждать Болгарию в сентябре и выигрывать у Швейцарии в обоих матчах.

Что касается шансов, я полностью уверен, что сборная Италии попадет на чемпионат мира, и, возможно, даже выиграет его», — цитирует Манчини Джанлука Ди Марцио.

Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 0:0
Италия
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