За сборную России страшно. В стыках можем попасть на Роналду или чемпиона Европы Италию
Кошмар продолжается.
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Кошмар продолжается.
Сборная России не смогла пробиться на чемпионат мира напрямую. Если вы в воскресенье не смотрели телевизор, сообщаем: команда Валерия Карпина проиграла Хорватии 0:1 из-за автогола Федора Кудряшова за 10 минут до конца матча и заняла итоговое второе место в своей группе.
И пока Хорваты бронируют гостиницу в Дохе, нашей команде в марте будущего года предстоит играть в стыках. Помимо сборной России там выступят еще 11 команд. 9 счастливых обладателей вторых мест в своих отборочных группах плюс две лучшие команды Лиги конференций из тех, кто финишировал в квалификации вне заветной двойки.
В итоге 12 команд будут поделены на три пульки, по четыре сборные в каждой. А дальше — игра навылет: полуфиналы (состоятся 24 и 25 марта) и финалы (28 и 29 марта).
Сразу после окончания матча в Сплите ситуация казалась вполне нормальной для сборной России. Самыми грозными соперниками на тот момент казались команды Австрии, Швеции и Польши. Но и они считались проходимыми.
Но ситуация резко начала меняться не в нашу пользу. Через несколько часов после матча сборной России сербы сенсационно прибили сборную Португалии на ее поле. В итоге Криштиану Роналду и компания заняли второе место.
Понедельник принес еще одну сенсацию. Швейцария спокойно дома разобралась с болгарами — 4:0, а действующий чемпион Италии на выезде не смог переиграть Северную Ирландию — 0:0. И именно швейцарцы в последний момент стали первыми в группе C. А команда Роберто Манчини отправилась в стыки.
Так что теперь существует большая вероятность, что сборной России придется пробираться в Катар через матчи против Португалии или Италии. Все решит жеребьевка 26 ноября.
Правда, есть и хорошая новость. При жеребьевке сборная России будет сеяной. А это значит, что встречи с грандом как минимум в полуфинале удастся избежать. Плюс полуфинал пройдет на нашем поле. Но есть и плохая новость: уже во вторник к Италии и Португалии в стыках может добавиться сборная Голландия. И тогда будет совсем грустно.
На сегодняшний день список участников стыков выглядит следующим образом. В скобках указаны команды, которые еще могут стать вторыми в своих группах по итогам последнего тура отбора.
Сеяные: Португалия, Шотландия, Россия, Италия, Швеция, Польша.
Несеяные: Уэльс, Северная Македония, Турция (Голландия, Норвегия), Финляндия (Украина), Австрия, Чехия.