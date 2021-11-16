Шотландия обыграла Данию. Это первое поражение датчан в квалификации ЧМ-2022

Сборная Дании, которая гарантировала себе выход на мировое первенство, проиграла на выезде Шотландии (0:2). Это поражение стало для датчан первым в отборочном турнире.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа F, 15.11.2021, 22:45 Австрия 4 Молдавия 1

По голу забили Джон Суттар и Че Адамс. Шотландия финишировала на 2-м месте и поборется за место на чемпионате мира в стыковых матчах.

В параллельной встрече Молдавия в гостях проиграла Австрии (1:4). Дубль оформил Марко Арнаутович, еще по разу отличились Кристофер Триммель и Деянь Любичич. У гостей гол престижа в активе Иона Николаеску.

В последнем матче группы F Израиль на своем поле победил Фарерские острова (3:2). Хозяева вели в счете 2:0, гости сумели восстановить равенство, но все же уступили. Победу израильтянам принес Дор Перец.