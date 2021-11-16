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09:36 (мск), источник: Sport24

Шотландия обыграла Данию. Это первое поражение датчан в квалификации ЧМ-2022

Сыграны заключительные матчи в группе F квалификации чемпионата мира 2022 года.

Шотландия
Дания
Израиль
Фарерские острова
Австрия
МолдавияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Сборная Дании, которая гарантировала себе выход на мировое первенство, проиграла на выезде Шотландии (0:2). Это поражение стало для датчан первым в отборочном турнире.

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа F, 15.11.2021, 22:45

Австрия4Молдавия1

По голу забили Джон Суттар и Че Адамс. Шотландия финишировала на 2-м месте и поборется за место на чемпионате мира в стыковых матчах.

В параллельной встрече Молдавия в гостях проиграла Австрии (1:4). Дубль оформил Марко Арнаутович, еще по разу отличились Кристофер Триммель и Деянь Любичич. У гостей гол престижа в активе Иона Николаеску.

В последнем матче группы F Израиль на своем поле победил Фарерские острова (3:2). Хозяева вели в счете 2:0, гости сумели восстановить равенство, но все же уступили. Победу израильтянам принес Дор Перец.

Итоговое положение в группе F: Дания — 27 очков, Шотландия — 23, Израиль — 16, Австрия — 16, Фарерские острова — 4, Молдавия — 1.

Шотландия
2:0
Первый тайм: 1:0
Дания
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