Шотландия обыграла Данию. Это первое поражение датчан в квалификации ЧМ-2022
Сыграны заключительные матчи в группе F квалификации чемпионата мира 2022 года.
Сыграны заключительные матчи в группе F квалификации чемпионата мира 2022 года.
Сборная Дании, которая гарантировала себе выход на мировое первенство, проиграла на выезде Шотландии (0:2). Это поражение стало для датчан первым в отборочном турнире.
По голу забили Джон Суттар и Че Адамс. Шотландия финишировала на 2-м месте и поборется за место на чемпионате мира в стыковых матчах.
В параллельной встрече Молдавия в гостях проиграла Австрии (1:4). Дубль оформил Марко Арнаутович, еще по разу отличились Кристофер Триммель и Деянь Любичич. У гостей гол престижа в активе Иона Николаеску.
В последнем матче группы F Израиль на своем поле победил Фарерские острова (3:2). Хозяева вели в счете 2:0, гости сумели восстановить равенство, но все же уступили. Победу израильтянам принес Дор Перец.
Итоговое положение в группе F: Дания — 27 очков, Шотландия — 23, Израиль — 16, Австрия — 16, Фарерские острова — 4, Молдавия — 1.