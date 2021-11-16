Кейн побил рекорд по голам за сборную Англии за календарный год, установленный в 1908 году
В понедельник, 15 ноября, состоялся матч отбора к ЧМ-2022 Сан-Марино — Англия.
Англия
Сан-Марино
Тоттенхэм ХотспурОтбор ЧМ: таблица и календарь
В понедельник, 15 ноября, состоялся матч отбора к ЧМ-2022 Сан-Марино — Англия.
Встреча завершилась победой английской команды со счетом 10:0.
Покер в составе англичан оформил Гарри Кейн. Теперь на его счету 16 мячей за национальную команду в 2021 году. Таким образом, он установил новый рекорд по голам за сборную Англии за календарный год.
Ранее это достижение установил Джордж Хилсдон в 1908 году, забив 12 мячей. В 1927 году этот результат повторил Дикси Дин.