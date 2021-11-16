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17:46 (мск), источник: Lenta.Ru

РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до 31 марта 2022 года. С таким заявлением относительно возможного ухода специалиста из национальной команды выступили в организации, передает «Чемпионат.com».

Россия
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Источник: РИА "Новости"

В РФС напомнили, что соглашение, заключенное с Карпиным и тренерским штабом команды, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации. Она должна была произойти в случае выхода сборной России в стыковые матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее во вторник, 16 ноября, о возможном уходе Карпина из сборной России высказался спортивный директор РФС Андрей Лексаков. Он призвал поддержать специалиста.

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Карпин допустил уход из команды 15 ноября. Специалист подчеркнул, что для принятия окончательного решения ему понадобится неделя. Днем ранее сборная России проиграла Хорватии (0:1) и упустила шанс напрямую выйти на чемпионат мира-2022. За право сыграть на мундиале команда Карпина поборется в стыковых матчах.

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