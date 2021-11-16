РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

В РФС напомнили, что соглашение, заключенное с Карпиным и тренерским штабом команды, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации. Она должна была произойти в случае выхода сборной России в стыковые матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.