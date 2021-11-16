Сборная Казахстана обыграла Таджикистан и завершила год победой

Встреча прошла на стадионе «Астана Арена» и завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, отличившийся на 12-й минуте после ошибки голкипера гостей.

Для сборной Казахстана этот матч стал последним в уходящем году. Тремя днями ранее подопечные Талгата Байсуфинова проиграли на выезде Франции со счетом 0:8 и завершили отбор на ЧМ-2022 на последнем месте в группе.