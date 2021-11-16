Байсуфинов рассказал о победе над Таджикистаном, негативе после 0:8 от Франции и своем будущем в сборной Казахстана

Встреча прошла на «Астана Арене» и завершилась со счетом 1:0. единственный гол забил Бахтиер Зайнутдинов. Таким образом, Казахстан прервал 15-матчевую серию без побед.

— Во-первых, всех вас с победой! За это терпение, ждали целый год… В первую очередь, эта победа посвящается нашим преданным болельщикам, и за это большое спасибо надо сказать ребятам. Думаю, что реально после той игры (0:8 от Франции) и после всего негатива, что был, они смогли стать на ноги и добыли эту победу.

— Почему вы выбрали, чтобы Влад Васильев сегодня играл слева латераля, на неродной для себя позиции?

— Влад на этой позиции играл, когда был в «Энергетике-БГУ», мы это знаем. Даже в Бресте, в «Динамо» играл. Парень с объемом, функциональное состояние хорошее. Ну и то, что нам нужно было играть на победу, так как справа у нас играл Астанов, где-то он помоложе, мы предполагали, что ему будет больше Баха помогать или где-то за счет скоростных действий. А слева мы ждали, что Влад в техническом плане более оснащенный, и имея впереди Щеткина мы требовали, чтобы Влад делал полуфланговые и фланговые кроссы. Именно зная состав и все данные соперника, что мы вверху играем хорошо, мы хотели эти моменты использовать в завершающей стадии после фланговых кроссов. Где-то получалось, особенно в начале. Наши латерали играют широко, и за счет наших центральных полузащитников, чтобы они активно ходили в эти свободные зоны, и есть проникающие — пожалуйста, нет — идут диагональные передачи на наших хавбеков. Вот такой был план на игру.

— Расскажите Ваше мнение по матчу и дайте оценку игре впервые вышедших в основном составе Алибека Касыма и Султанбека Астанова.

— Спасибо, всех поздравляю с победой. Во-первых, надо поблагодарить ребят. Если говорить об этих двух игроках, мы с первого дня говорили, что Алибек Касым был вместе с составом, осторожно готовили его, разговаривали. Он все понял, спасибо ему. Он улучшил свою игру, хорошо сыграл. На будущее, можно сказать, у нас есть хороший центральный защитник. Астанов был вместе с нами, показал свою игру. На мой взгляд, оба хорошо справились. Посмотрим, как дальше будет.

— 24 декабря заканчивается Ваш контракт. Останетесь на еще один год или у Вас есть другие планы?