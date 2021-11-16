Белорусские футболисты победили иорданцев в последнем матче сезона

Сегодня в товарищеском матче с командой Иордании на поле минского стадиона «Динамо» белорусы выиграли с результатом 1:0. С самого начала встречи хозяева захватили инициативу, много атаковали и на 20-й минуте капитан белорусской дружины Евгений Яблонский поразил ворота соперников. До конца первого тайма игра проходила под диктовку белорусов, но увеличить свое преимущество им не удалось. Во второй половине игры гости активизировались, и голкипер Павел Павлюченко несколько раз спасал свою команду после опаснейших ударов иорданских футболистов.