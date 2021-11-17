Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Спартак-2
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Босния и Герцеговина
Украина
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Финляндия
Франция
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Чехия
Эстония
20
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Уэльс
Бельгия
11
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Гибралтар
Латвия
13
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Черногория
Турция
12
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Нидерланды
Норвегия
20
Все события
10:25 (мск), источник: ТАСС

Сборная Аргентины по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

Аргентинцы не опустятся ниже четвертого места в южноамериканском отборочном турнире.

Аргентина
БразилияОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 17 ноября. Команда Аргентины по футболу обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом стало известно после матчей 14-го тура южноамериканского отборочного турнира.

Читайте также
Сборная Нидерландов по футболу вышла на чемпионат мира 2022 года

Аргентинцы в ночь на среду сыграли со счетом 0:0 с командой Бразилии, боливийцы разгромили уругвайцев (3:0), сборная Перу обыграла венесуэльцев (2:1), эквадорцы победили чилийцев (2:0), игра между колумбийцами и парагвайцами завершилась со счетом 0:0.

По итогам южноамериканского отборочного турнира в финальную часть чемпионата мира выходят четыре лучшие команды из 10, сборная, занявшая пятое место, будет участвовать в стыковых матчах с представителями других конфедераций. Сборная Аргентины занимает второе место в группе, набрав 29 очков в 13 матчах, третьей идет команда Эквадора (23). Занимающие четвертую и пятую позиции колумбийцы и перуанцы (оба — 17) провели по 14 встреч и в следующем туре сыграют друг с другом. Таким образом, аргентинцы не опустятся ниже четвертого места в группе.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. В финальную часть турнира также квалифицировались команды Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии, Нидерландов. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.

 Анна Щербакова: "Все мысли, которые у меня были, были связаны только с моей ошибкой"
Карпин: "По-разному футболисты относятся к вакцинации"
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь