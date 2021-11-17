Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Олимп-Долгопрудный
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Металлург Лп
Футбол. Первый дивизион
17:00
Нефтехимик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Кубань
Алания
Футбол. Первый дивизион
18:00
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Спартак-2
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Босния и Герцеговина
Украина
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Финляндия
Франция
02
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Чехия
Эстония
20
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Уэльс
Бельгия
11
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Гибралтар
Латвия
13
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Черногория
Турция
12
Футбол. Чемпионат мира
16.11
Нидерланды
Норвегия
20
Все события
10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси не помог обыграть Бразилию, но Аргентина едет на ЧМ-2022. Видаля удалили на 13-й минуте

Обзор главных событий отборочного цикла ЧМ-2022 в Южной Америке.

Аргентина
Бразилия
Боливия
Уругвай
Колумбия
Парагвай
Венесуэла
Перу
Чили
ЭквадорОтбор ЧМ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Класико без Неймара

Аргентина — Бразилия — 0:0

Для начала — уточнение. Это не тот матч, который в марте перенесли на более поздний срок из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Америке, а осенью остановили после вторжения на поле полиции и представителей бразильских эпидемиологических служб. Они хотели задержать четверку аргентинцев, пытавшихся обойти местный санитарный регламент, по которому на двухнедельный карантин должны были отправиться все, кто побывал в Англии.

Судьба данной встречи и ее дата до сих пор неизвестны, и как раз сегодня появились сообщения, что ФИФА может присудить техническое поражение Бразилии. После того как пентакампеоны первыми в Южной Америке обеспечили себе поездку в Катар, их это вряд ли обидит. Или даже заставит вздохнуть с облегчением, потому что найти время для переигровки почти невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Расслабятся немного и европейские клубы. Особенно «ПСЖ», где были недовольны отъездом в сборную пропустившего несколько матчей Месси. То, что Лео вышел на домашнее класико в стартовом составе, вряд ли порадовало парижский клуб. А еще больше Маурисио Почеттино расстроило отсутствие в бразильской заявке получившего повреждение Неймара.

Сейчас можно лишь рассуждать, что с ним игра могла сложиться иначе, только это все сослагательное наклонение. В реальности же главная игра тура получилась напряженной и нервной, но совсем не зрелищной. Зажигающий в «Реале» Винисиус Жуниор в сборной потерял свою эффективность, украсив игру лишь эффектным финтом. А Месси так и не стал героем, на 90-й минуте пробив в ту часть ворот, где находился Аллисон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зато хватало жестких фолов, стычек и симуляций. Главные же цифры игры — 41 фол, семь желтых карточек и удивительный для таких команд коэффициент ожидаемых голов (0,8 — 0,5). Но если искать позитив, то это продлившаяся до 27 матчей беспроигрышная серия Аргентины. До мирового рекорда Италии осталось ровно 10 игр. А главное — Лионель Скалони вывел Аргентину на чемпионат мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эквадор стал ближе к мечте

Боливия — Уругвай — 3:0 (Арсе, 30, 79. Морено, 45).

Как ни больно это говорить, но время Оскара Табареса ушло. 73-летний Маэстро за свои рекордные 224 матча на посту главного тренера Уругвая подарил стране немало ярких мгновений, однако процесс смены поколений идет со скрипом. Вместе с тренером постарели звезды, а новая волна в лице талантливых Вальверде, Виньи, Нуньеса и Бентанкура пока не готова давать результат. Даже обычно надежный Муслера допускает ляпы, и небесно-голубые без шансов проигрывают Боливии. Да, плотность в таблице феноменальная и хоронить Уругвай рано, однако четыре поражения подряд для одной из самых титулованных сборных континента — катастрофа. Табарес, кстати, признает, что команда находится в низшей точке, но сдаваться не собирается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Колумбия — Парагвай — 0:0

Команда Рейнальдо Руэды парадоксальна. С одной стороны, она заставила попотеть Бразилию (0:0, 0:1), но при этом не ставила «автобус», а сама показывала классный футбол. Вместе с тем Колумбия завершила нулевыми ничьими все три октябрьских матча и не смогла забить в первой игре ноября. Удивительно для команды, в атаке которой невероятный выбор разноплановых нападающих — Сапата, Муриэль, Фалькао, Борха, Борре, а также отличные созидатели в средней линии в лице Диаса, Куадрадо и вернувшегося в команду Хамеса Родригеса. Теперь бронзовые призеры Кубка Америки не смогли подобрать ключей к обороне Парагвая и осложнили себе жизнь стартовавшей еще в сентябре безголевой серией, которая растянулась уже на 466 минут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Венесуэла — Перу — 1:2 (Мачис, 52 — Лападула, 18. Куэва, 65).

Перуанцы провалили старт отборочного цикла, но авторитет Рикардо Гареки после поездки на ЧМ-2018 настолько велик, что аргентинец мог спокойно провести работу над ошибками. Перелом наступил в июне, когда «инки» последними из участников турнира одержали первую победу и на эмоциях едва не добрались до бронзы Кубка Америки. После возобновления отбора в Катар перуанцы провалились только в Боливии. Поражения от Бразилии и Аргентины — данность, зато в остальных играх одержано четыре победы. Успех в Каракасе, где решающим оказался гол бывшего полузащитника «Краснодара» Куэвы, в режиме онлайн вывел перуанцев на четвертое место. И хотя удержать его не удалось, очевидно, что «инки» остаются в большой игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чили — Эквадор — 0:2 (Эступинян, 9. М. Кайседо, 90+2).

«Ла роха» вернулась к жизни после трех побед, однако ее пребывание в первой четверке оказалось недолгим. Против эквадорцев, которые стабильно удерживают за собой третью строчку, все сразу пошло не так. Неприятности начались с быстрого гола гостей, а продолжились удалением Видаля уже на 13-й минуте. Приему короля Артуро позавидуют мастера восточных единоборств, однако в футболе за такие вещи отправляют в раздевалку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видаль сам был в шоке от произошедшего и сразу подошел к сопернику, чтобы извиниться и узнать о его состоянии. А его партнеры вдесятером пытались спасти игру, рискуя и раскрываясь настолько, что Эквадор при должной реализации мог победить с крупным счетом. В итоге второй гол состоялся только в компенсированное время. Аргентинец Густаво Альфаро еще на шаг приблизил свою команду к катарской мечте, тогда как Чили на данный момент не попадает даже в межконтинентальные стыки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий тур отборочного цикла в Южной Америке состоится в конце января.

Во время загрузки произошла ошибка.
 На кого Россия может попасть в стыках ЧМ-2022: расклады для команды Карпина
Хорватия — Россия: зачем провозглашать ставку на смелый футбол, если мы на него не способны
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь