Месси не помог обыграть Бразилию, но Аргентина едет на ЧМ-2022. Видаля удалили на 13-й минуте

Класико без Неймара

Аргентина — Бразилия — 0:0

Для начала — уточнение. Это не тот матч, который в марте перенесли на более поздний срок из-за сложной ситуации с коронавирусом в Южной Америке, а осенью остановили после вторжения на поле полиции и представителей бразильских эпидемиологических служб. Они хотели задержать четверку аргентинцев, пытавшихся обойти местный санитарный регламент, по которому на двухнедельный карантин должны были отправиться все, кто побывал в Англии.

Судьба данной встречи и ее дата до сих пор неизвестны, и как раз сегодня появились сообщения, что ФИФА может присудить техническое поражение Бразилии. После того как пентакампеоны первыми в Южной Америке обеспечили себе поездку в Катар, их это вряд ли обидит. Или даже заставит вздохнуть с облегчением, потому что найти время для переигровки почти невозможно.

Расслабятся немного и европейские клубы. Особенно «ПСЖ», где были недовольны отъездом в сборную пропустившего несколько матчей Месси. То, что Лео вышел на домашнее класико в стартовом составе, вряд ли порадовало парижский клуб. А еще больше Маурисио Почеттино расстроило отсутствие в бразильской заявке получившего повреждение Неймара.

Сейчас можно лишь рассуждать, что с ним игра могла сложиться иначе, только это все сослагательное наклонение. В реальности же главная игра тура получилась напряженной и нервной, но совсем не зрелищной. Зажигающий в «Реале» Винисиус Жуниор в сборной потерял свою эффективность, украсив игру лишь эффектным финтом. А Месси так и не стал героем, на 90-й минуте пробив в ту часть ворот, где находился Аллисон.

Зато хватало жестких фолов, стычек и симуляций. Главные же цифры игры — 41 фол, семь желтых карточек и удивительный для таких команд коэффициент ожидаемых голов (0,8 — 0,5). Но если искать позитив, то это продлившаяся до 27 матчей беспроигрышная серия Аргентины. До мирового рекорда Италии осталось ровно 10 игр. А главное — Лионель Скалони вывел Аргентину на чемпионат мира.

Эквадор стал ближе к мечте

Боливия — Уругвай — 3:0 (Арсе, 30, 79. Морено, 45).

Как ни больно это говорить, но время Оскара Табареса ушло. 73-летний Маэстро за свои рекордные 224 матча на посту главного тренера Уругвая подарил стране немало ярких мгновений, однако процесс смены поколений идет со скрипом. Вместе с тренером постарели звезды, а новая волна в лице талантливых Вальверде, Виньи, Нуньеса и Бентанкура пока не готова давать результат. Даже обычно надежный Муслера допускает ляпы, и небесно-голубые без шансов проигрывают Боливии. Да, плотность в таблице феноменальная и хоронить Уругвай рано, однако четыре поражения подряд для одной из самых титулованных сборных континента — катастрофа. Табарес, кстати, признает, что команда находится в низшей точке, но сдаваться не собирается.

Колумбия — Парагвай — 0:0

Команда Рейнальдо Руэды парадоксальна. С одной стороны, она заставила попотеть Бразилию (0:0, 0:1), но при этом не ставила «автобус», а сама показывала классный футбол. Вместе с тем Колумбия завершила нулевыми ничьими все три октябрьских матча и не смогла забить в первой игре ноября. Удивительно для команды, в атаке которой невероятный выбор разноплановых нападающих — Сапата, Муриэль, Фалькао, Борха, Борре, а также отличные созидатели в средней линии в лице Диаса, Куадрадо и вернувшегося в команду Хамеса Родригеса. Теперь бронзовые призеры Кубка Америки не смогли подобрать ключей к обороне Парагвая и осложнили себе жизнь стартовавшей еще в сентябре безголевой серией, которая растянулась уже на 466 минут.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWWxxz8lhMu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CONMEBOL (@conmebol)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Венесуэла — Перу — 1:2 (Мачис, 52 — Лападула, 18. Куэва, 65).

Перуанцы провалили старт отборочного цикла, но авторитет Рикардо Гареки после поездки на ЧМ-2018 настолько велик, что аргентинец мог спокойно провести работу над ошибками. Перелом наступил в июне, когда «инки» последними из участников турнира одержали первую победу и на эмоциях едва не добрались до бронзы Кубка Америки. После возобновления отбора в Катар перуанцы провалились только в Боливии. Поражения от Бразилии и Аргентины — данность, зато в остальных играх одержано четыре победы. Успех в Каракасе, где решающим оказался гол бывшего полузащитника «Краснодара» Куэвы, в режиме онлайн вывел перуанцев на четвертое место. И хотя удержать его не удалось, очевидно, что «инки» остаются в большой игре.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CWWsauAFJ69/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CWWsauAFJ69/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CWWsauAFJ69/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Movistar Deportes (@movistardeportesperu)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чили — Эквадор — 0:2 (Эступинян, 9. М. Кайседо, 90+2).

«Ла роха» вернулась к жизни после трех побед, однако ее пребывание в первой четверке оказалось недолгим. Против эквадорцев, которые стабильно удерживают за собой третью строчку, все сразу пошло не так. Неприятности начались с быстрого гола гостей, а продолжились удалением Видаля уже на 13-й минуте. Приему короля Артуро позавидуют мастера восточных единоборств, однако в футболе за такие вещи отправляют в раздевалку.

Видаль сам был в шоке от произошедшего и сразу подошел к сопернику, чтобы извиниться и узнать о его состоянии. А его партнеры вдесятером пытались спасти игру, рискуя и раскрываясь настолько, что Эквадор при должной реализации мог победить с крупным счетом. В итоге второй гол состоялся только в компенсированное время. Аргентинец Густаво Альфаро еще на шаг приблизил свою команду к катарской мечте, тогда как Чили на данный момент не попадает даже в межконтинентальные стыки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWW7q3AsTSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWW7q3AsTSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWW7q3AsTSQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от CONMEBOL (@conmebol)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий тур отборочного цикла в Южной Америке состоится в конце января.