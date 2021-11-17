Канадцы возглавили отборочную группу ЧМ в зоне КОНКАКАФ
Сборная Канады дома обыграла команду Мексики и захватила лидерство в отборочной группе к чемпионату мира в зоне КОНКАКАФ.
Сборная Канады дома обыграла команду Мексики и захватила лидерство в отборочной группе к чемпионату мира в зоне КОНКАКАФ.
Матч закончился со счетом 2:1, у канадцев дубль сделал Кайл Ларин (45+2, 52), у мексиканцев один мяч отыграл Эктор Эррера (90).
Также в восьмом туре сборная Ямайки дома сыграла вничью с командой США (1:1), костариканцы на своем поле победили команду Гондураса (2:1), панамцы — сальвадорцев (2:1).
В турнирной таблице первыми идут канадцы (16 очков), далее следуют американцы (15), мексиканцы (14), панамцы (14), сборные Коста-Рики (9), Ямайки (7), Сальвадора (6) и Гондураса (3).
Три лучшие команды напрямую пробьются на чемпионат мира, сборная, которая станет четвертой, сыграет в стыковых матчах с представителем другой конфедерации.
В девятом туре, который запланирован на январь, канадцы на выезде встретятся с командой Гондураса, американцы примут сборную Сальвадора, костариканцы — панамцев, мексиканцы в гостях сыграют с ямайцами.