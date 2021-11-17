Откровения Карпина — плохой сигнал для всей системы. На стыки придется уговаривать Семака

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Возможность выговориться нужна всем на свете. Даже если ты не понимаешь, зачем в футболе нужны психологи, твоими психологами могут внезапно стать журналисты, которым ты доверяешь.

Доверяешь, похоже, больше, чем своей команде. А, возможно, — и себе самому.

Валерий Карпин усомнился в своей способности настроить сборную России на стыковые матчи и взял неделю на то, чтобы разобраться в себе. То есть сегодня у нас в сборной России фактически нет главного тренера.

Он может появиться через неделю: похоже, Карпин неспроста назначил именно такой срок, ведь 26 ноября станут известны наши соперники по мартовским матчам.

Но в том же откровенном интервью Карпин, рассуждая о контракте, который еще никого и нигде не удерживал от отставки, дал понять, что через неделю он может согласиться на продолжение работы со сборной, а, скажем, в декабре — снова передумать. То есть приходится это повторить: у нас фактически нет главного тренера в сборной сейчас, и не факт, что он появится через неделю, месяц или через четыре месяца.

Опасно задаваться таким вопросом, но все же: а чем эти сомнения Карпина (в себе, других людях или ситуации вообще) принципиально отличаются от сомнений Дзюбы, который сам решает, способен он помочь сборной, или нет?

Интервью, прекрасное в своей откровенности, недаром так понравилось большинству журналистов. Это же просто их работа и цель — добиваться откровенности собеседников. Но, как показывает практика, большое интервью, от которого невозможно оторваться, обычно бывает последним в карьере главного тренера сборной. Так коллеге Дудю разоткровенничался в свое время покинувший команду после Евро-2016 Леонид Слуцкий. Так впечатлил всех своей «прямой линией» с множеством незабываемых мемов Станислав Черчесов. Валерий Карпин по-человечески высказался слишком сильно, чтобы его работа с этой командой продолжалась, как это было осенью. Или вообще — продолжалась?

Он сообщил коллегам из «Коммент. Шоу», что с футболистами по горячим следам мокрого Сплита разговаривать не стал: мол, кто-нибудь мог начать «лепить отмазки», кто-то мог кого-нибудь «послать». И? Переспав со своими сомнениями и обнаружив, что они не испарились вместе с ночными сновидениями, главный тренер сборной пришел поговорить с журналистами. А не с командой, потому что — где с ней поговорить, все разлетелись по домам.

Думаете, футболисты сборной не найдут времени посмотреть интервью своего главного тренера, попавшее в тренды YouTube? И, конечно, полагаете, что после просмотра они проникнутся и оформят в Доме футбола явку с повинной?

Непонятно, как команда после этого примет тренера. Не уверенные в себе (что правда) спортсмены узнали, что и тренер в них больше не уверен. И еще он не уверен в том, что способен вселить в них уверенность к решающим матчам, которые нам все еще предстоит играть.

В стыках экс-чемпионы Европы португальцы, действующие чемпионы Европы итальянцы, игравшие вничью с Казахстаном украинцы и еще восемь сборных со сложной судьбой, но тотальная неуверенность в себе — только у нас. До стыков четыре месяца, а мы себя уже похоронили.

Более того, мы не сумеем обрадоваться, даже если эти стыки пройдем! Ведь Карпин настолько сконцентрирован на сути игры, а не на результате, что все будет плохо, если в стыках сборная завоюет путевку вопреки корявому футболу. У нас слишком высокая планка требовательности к себе, взять ее может только один человек. Остальные не допрыгнут даже с шестом.

Но что получится, если руководство РФС примет волевое решение и, не полагаясь на рефлексию главного тренера, отправит его в отставку уже сейчас? Получится еще хуже. Ведь и Карпина наняли в сборную пожарным порядком, он еще пару недель держался за совмещение постов в РФС и «Ростове». И где нам брать нового «пожарного» вместо того, кто «сгорел на работе», не дотушив пожар до конца?

Сборная в следующий раз соберется уже непосредственно перед стыковыми матчами. У нового тренера положение окажется только внешне похожим на то, в которое сам Карпин попал перед сентябрьским матчем с Хорватией: да, знакомиться с командой предстоит буквально за несколько дней до важнейшей игры. Но в отличие от того матча, который был далеко не последним в отборе, в марте может закончиться вообще все.

То есть прийти должен такой тренер, который максимально хорошо знаком с игроками сборной. И которому будет, куда сразу уйти, если на чемпионат мира Россия не попадет. Жизнь сама подталкивает нас к очередному тренеру-совместителю. И быть им может только Сергей Семак.

Да, нам придется уговаривать его подхватить сборную на один-два матча. Да, в истории нашего футбола уже был случай, когда в отборе на чемпионат мира-1986 Эдуарда Малофеева в спешке поменяли на Валерия Лобановского — потому что он руководил сильнейшим на тот момент клубом СССР, обладателем европейского кубка.

Семак максимально сдержан, он тренер, который имеет постоянный опыт больших матчей, он был капитаном сборной на нашем бронзовом Евро-2008. Ему не нужно знакомиться с такими кандидатами в национальную команду, как Сутормин, Кузяев, Караваев, Мостовой, Дзюба, Оздоев. А поскольку времени на то, чтобы поработать на поле с остальными будет критически мало, возможно, имеет смысл организовать перед возобновлением чемпионата России в 2022 году в завершение зимних клубных сборов особый мини-сбор для футболистов национальной команды — там, где будет работать «Зенит».

Нет, есть, конечно, и менее панический вариант: все остается, как было. Карпин продолжает работу. Все забывают, что услышали и увидели после этого плаксивого вечера в Сплите. Только у нас, журналистов, вечно пирующих стервятников, добавляется возможность задавать главному тренеру новый вопрос-фетиш — вместо (или вместе) поднадоевших уже вопросов про Дзюбу, капитанскую повязку, тренера вратарей Кафанова и запрет сахара: «А сейчас вы с командой уверены друг в друге?» Вопрос, который можно задавать хоть каждый день. И надеяться каждый раз получать на него немного разные ответы.