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14:29 (мск), источник: Матч ТВ

Откровения Карпина — плохой сигнал для всей системы. На стыки придется уговаривать Семака

Отличное интервью, но совершенно не вовремя.

Хорватия
РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Возможность выговориться нужна всем на свете. Даже если ты не понимаешь, зачем в футболе нужны психологи, твоими психологами могут внезапно стать журналисты, которым ты доверяешь.

Доверяешь, похоже, больше, чем своей команде. А, возможно, — и себе самому.

Валерий Карпин усомнился в своей способности настроить сборную России на стыковые матчи и взял неделю на то, чтобы разобраться в себе. То есть сегодня у нас в сборной России фактически нет главного тренера.

Он может появиться через неделю: похоже, Карпин неспроста назначил именно такой срок, ведь 26 ноября станут известны наши соперники по мартовским матчам.

Источник: РИА "Новости"

Но в том же откровенном интервью Карпин, рассуждая о контракте, который еще никого и нигде не удерживал от отставки, дал понять, что через неделю он может согласиться на продолжение работы со сборной, а, скажем, в декабре — снова передумать. То есть приходится это повторить: у нас фактически нет главного тренера в сборной сейчас, и не факт, что он появится через неделю, месяц или через четыре месяца.

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Опасно задаваться таким вопросом, но все же: а чем эти сомнения Карпина (в себе, других людях или ситуации вообще) принципиально отличаются от сомнений Дзюбы, который сам решает, способен он помочь сборной, или нет?

Интервью, прекрасное в своей откровенности, недаром так понравилось большинству журналистов. Это же просто их работа и цель — добиваться откровенности собеседников. Но, как показывает практика, большое интервью, от которого невозможно оторваться, обычно бывает последним в карьере главного тренера сборной. Так коллеге Дудю разоткровенничался в свое время покинувший команду после Евро-2016 Леонид Слуцкий. Так впечатлил всех своей «прямой линией» с множеством незабываемых мемов Станислав Черчесов. Валерий Карпин по-человечески высказался слишком сильно, чтобы его работа с этой командой продолжалась, как это было осенью. Или вообще — продолжалась?

Он сообщил коллегам из «Коммент. Шоу», что с футболистами по горячим следам мокрого Сплита разговаривать не стал: мол, кто-нибудь мог начать «лепить отмазки», кто-то мог кого-нибудь «послать». И? Переспав со своими сомнениями и обнаружив, что они не испарились вместе с ночными сновидениями, главный тренер сборной пришел поговорить с журналистами. А не с командой, потому что — где с ней поговорить, все разлетелись по домам.

Источник: РФС

Думаете, футболисты сборной не найдут времени посмотреть интервью своего главного тренера, попавшее в тренды YouTube? И, конечно, полагаете, что после просмотра они проникнутся и оформят в Доме футбола явку с повинной?

Непонятно, как команда после этого примет тренера. Не уверенные в себе (что правда) спортсмены узнали, что и тренер в них больше не уверен. И еще он не уверен в том, что способен вселить в них уверенность к решающим матчам, которые нам все еще предстоит играть.

В стыках экс-чемпионы Европы португальцы, действующие чемпионы Европы итальянцы, игравшие вничью с Казахстаном украинцы и еще восемь сборных со сложной судьбой, но тотальная неуверенность в себе — только у нас. До стыков четыре месяца, а мы себя уже похоронили.

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Более того, мы не сумеем обрадоваться, даже если эти стыки пройдем! Ведь Карпин настолько сконцентрирован на сути игры, а не на результате, что все будет плохо, если в стыках сборная завоюет путевку вопреки корявому футболу. У нас слишком высокая планка требовательности к себе, взять ее может только один человек. Остальные не допрыгнут даже с шестом.

Но что получится, если руководство РФС примет волевое решение и, не полагаясь на рефлексию главного тренера, отправит его в отставку уже сейчас? Получится еще хуже. Ведь и Карпина наняли в сборную пожарным порядком, он еще пару недель держался за совмещение постов в РФС и «Ростове». И где нам брать нового «пожарного» вместо того, кто «сгорел на работе», не дотушив пожар до конца?

Источник: РИА "Новости"
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Сборная в следующий раз соберется уже непосредственно перед стыковыми матчами. У нового тренера положение окажется только внешне похожим на то, в которое сам Карпин попал перед сентябрьским матчем с Хорватией: да, знакомиться с командой предстоит буквально за несколько дней до важнейшей игры. Но в отличие от того матча, который был далеко не последним в отборе, в марте может закончиться вообще все.

То есть прийти должен такой тренер, который максимально хорошо знаком с игроками сборной. И которому будет, куда сразу уйти, если на чемпионат мира Россия не попадет. Жизнь сама подталкивает нас к очередному тренеру-совместителю. И быть им может только Сергей Семак.

Да, нам придется уговаривать его подхватить сборную на один-два матча. Да, в истории нашего футбола уже был случай, когда в отборе на чемпионат мира-1986 Эдуарда Малофеева в спешке поменяли на Валерия Лобановского — потому что он руководил сильнейшим на тот момент клубом СССР, обладателем европейского кубка.

Источник: ФК "Зенит"
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Семак максимально сдержан, он тренер, который имеет постоянный опыт больших матчей, он был капитаном сборной на нашем бронзовом Евро-2008. Ему не нужно знакомиться с такими кандидатами в национальную команду, как Сутормин, Кузяев, Караваев, Мостовой, Дзюба, Оздоев. А поскольку времени на то, чтобы поработать на поле с остальными будет критически мало, возможно, имеет смысл организовать перед возобновлением чемпионата России в 2022 году в завершение зимних клубных сборов особый мини-сбор для футболистов национальной команды — там, где будет работать «Зенит».

Нет, есть, конечно, и менее панический вариант: все остается, как было. Карпин продолжает работу. Все забывают, что услышали и увидели после этого плаксивого вечера в Сплите. Только у нас, журналистов, вечно пирующих стервятников, добавляется возможность задавать главному тренеру новый вопрос-фетиш — вместо (или вместе) поднадоевших уже вопросов про Дзюбу, капитанскую повязку, тренера вратарей Кафанова и запрет сахара: «А сейчас вы с командой уверены друг в друге?» Вопрос, который можно задавать хоть каждый день. И надеяться каждый раз получать на него немного разные ответы.

Автор: Роман Трушечкин

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