Александр Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины, сообщается на сайте организации.
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины, сообщается на сайте организации.
Петраков назначен главным тренером сборной Украины до 30 декабря 2022 года с возможностью продления соглашения до 30 июля 2024 года.
Петраков в августе стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, возглавлявшего команду.
Под руководством Петракова сборная Украины заняла второе место в своей группе в квалификации чемпионата мира-2022 и сыграет в стыковых матчах за право попасть на турнир. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, игры пройдут в марте.
Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили РИА Новости, что сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.