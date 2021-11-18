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09:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины, сообщается на сайте организации.

УкраинаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Петраков назначен главным тренером сборной Украины до 30 декабря 2022 года с возможностью продления соглашения до 30 июля 2024 года.

Петраков в августе стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, возглавлявшего команду.

Под руководством Петракова сборная Украины заняла второе место в своей группе в квалификации чемпионата мира-2022 и сыграет в стыковых матчах за право попасть на турнир. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, игры пройдут в марте.

Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили РИА Новости, что сборные России и Украины будут разведены при жеребьевке. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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