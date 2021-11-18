Александр Петраков утвержден главным тренером сборной Украины по футболу

Петраков назначен главным тренером сборной Украины до 30 декабря 2022 года с возможностью продления соглашения до 30 июля 2024 года.

Петраков в августе стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко, возглавлявшего команду.

Под руководством Петракова сборная Украины заняла второе место в своей группе в квалификации чемпионата мира-2022 и сыграет в стыковых матчах за право попасть на турнир. Жеребьевка стыковых матчей состоится 26 ноября, игры пройдут в марте.