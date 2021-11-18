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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Психолог Гущин: слова Карпина «Я идиот» — ложное принятие ответственности. Глаза бегают

Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение об одном из ярких высказываний главного тренера сборной России Валерия Карпина.

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— Слова тренера про «Я — идиот» — это очень плохой приём, потому что такое никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите: «Ну я во всём виноват», — имеется в виду: «Я совсем не виноват, но отстань от меня наконец».

Ну не верят игроки, когда он им так говорит — они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так уж и быть, возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глазки Карпина в этот момент бегают. Они идут в воспоминания, затем переносятся на будущее.

Становится понятно, что слова были неискренними. Они и не могут быть искренними, потому что человек не может на полном серьёзе такое про себя сказать. Опять руки скрестил. Бесконечные противоречия. Внешняя открытость при внутренней закрытости. Руки идут вправо — влево, открыл — закрыл, он водит ими в воздухе«, — сказал Гущин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Салаватом Муртазиным.

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