Психолог Гущин: слова Карпина «Я идиот» — ложное принятие ответственности. Глаза бегают

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— Слова тренера про «Я — идиот» — это очень плохой приём, потому что такое никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите: «Ну я во всём виноват», — имеется в виду: «Я совсем не виноват, но отстань от меня наконец».

Ну не верят игроки, когда он им так говорит — они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так уж и быть, возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глазки Карпина в этот момент бегают. Они идут в воспоминания, затем переносятся на будущее.