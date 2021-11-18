Психолог Гущин: слова Карпина «Я идиот» — ложное принятие ответственности. Глаза бегают
Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение об одном из ярких высказываний главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Спортивный психолог Вадим Гущин выразил мнение об одном из ярких высказываний главного тренера сборной России Валерия Карпина.
— Слова тренера про «Я — идиот» — это очень плохой приём, потому что такое никогда не вызывает доверия. Когда вы говорите: «Ну я во всём виноват», — имеется в виду: «Я совсем не виноват, но отстань от меня наконец».
Ну не верят игроки, когда он им так говорит — они слышат совершенно обратное: «Вы идиоты, но так уж и быть, возьму всё на себя». Это ложное принятие ответственности. Заметьте, глазки Карпина в этот момент бегают. Они идут в воспоминания, затем переносятся на будущее.
Становится понятно, что слова были неискренними. Они и не могут быть искренними, потому что человек не может на полном серьёзе такое про себя сказать. Опять руки скрестил. Бесконечные противоречия. Внешняя открытость при внутренней закрытости. Руки идут вправо — влево, открыл — закрыл, он водит ими в воздухе«, — сказал Гущин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Салаватом Муртазиным.