Психолог объяснил, почему Карпин часто отвечает на вопросы фразой «Ну и?»

«Типичная фраза Карпина: “Это вы мне скажите. Он часто произносит: “Ну и?” и “Вы мне скажите”. Это означает: “Ну дайте мне ответ. Я не хочу на него отвечать”.



Вся его жестикуляция во время последнего интервью — кроме одного случая с кругом — как раз пример, что он увиливает от ответов”, — сказал Гущин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Салаватом Муртазиным.