«Папа дома». Жена Карпина показала трогательное видео встречи отца с дочками
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем инстаграме показала видео встречи отца с дочками.
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем инстаграме показала видео встречи отца с дочками.
На видео видно, как дочки реагируют на приезд домой Валерия Карпина после матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.
«Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть “теплое” видео в эти уже холодные деньки», — подписала Дарья видео в своем инстаграме.
По итогам отборочного турнира на ЧМ-2022 команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут