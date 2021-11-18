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15:59 (мск), источник: Sport24

«Папа дома». Жена Карпина показала трогательное видео встречи отца с дочками

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, в своем инстаграме показала видео встречи отца с дочками.

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Источник: Sport24

На видео видно, как дочки реагируют на приезд домой Валерия Карпина после матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

«Папа дома. Девочки очень скучали по папе. Наверное, именно так должно выглядеть “теплое” видео в эти уже холодные деньки», — подписала Дарья видео в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам отборочного турнира на ЧМ-2022 команда России набрала 22 очка в 10 матчах и заняла второе место в группе Н, которое дает право на участие в играх плей-офф за выход в финальную часть турнира. Для попадания на мировое первенство сборной России необходимо будет обыграть двух соперников. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24—25 марта, финальные — 28—29 марта.

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