Горсуд Петербурга разрешил одному из лидеров фанатского движения «Зенита» посещать матчи

Напомним, что драка, после которой болельщика доставили в отдел полиции, произошла на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между Россией и Кипром, прошедшем на стадионе «Газпром Арене» 11 ноября. Представители фанатского сектора оказались недовольны группой болельщиков, которые сидели рядом с ними, поскольку те не оказывали активной поддержки национальной команде. Один из них решил разобраться с ними: началась потасовка, к которой присоединились другие фанаты. Позже в конфликт вмешались стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона. После задержания двух заводящих вираж покинул стадион в качестве протеста.