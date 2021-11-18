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17:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: Давно мечтаю об игре Украина — Россия. Футбол — миротворец

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заявил, что мечтает о проведении матча между сборными России и Украины.

Россия
Украина
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Источник: Чемпионат.com

«Я не просто рад — я в восторге, что сборная Украины продолжает биться за чемпионат мира. Потому что мечтаю об игре Украина — Россия. Давно. Футбол — миротворец. Такой матч возможен только на большом турнире. Надеюсь, что Россия и Украина пробьются — и встретятся», — написал Уткин в своём «телеграме».

Напомним, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Украины могла бы встретиться с Россией в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022, однако по регламенту эти команды не могут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причина — обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

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