Хоакин объявил, что летом завершит карьеру. Главного комика испанского футбола отцепили от сборной перед эпохой побед
Его любят даже болельщики «Севильи».
Его любят даже болельщики «Севильи».
— Ваше любимое хобби?
— Теннис, — с серьёзным выражением лица ответил Хоакин Санчес журналисту.
Его одноклубник по «Малаге» Жулио Баптиста, также участвовавший в интервью, вскочил со стула и начал хохотать.
— Во заливает, засранец!
— Ну вот, засранцем меня назвал… — широко улыбаясь сказал Хоакин.
— Да он в теннис в жизни не играл! — объяснил бразилец.
— Я даже не знаю, как ракетку держать, Хулио, — признался Хоакин.
Через пять лет после этого интервью «Бетис» в соцсетях выпустил ролик, в котором 36-летний хохмач махал ракеткой на заднем дворе своего дома. После очередного неловкого удара мячик упал в бассейн, и Хоакин сказал в камеру:
— Я пока не готов запускать теннисную карьеру, Хулио!
Так он объявил о продлении контракта с родным клубом.
А пару дней назад Хоакин объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в карьере. Время, от которого один из лучших правых вингеров начала XXI века, так стремительно убегал по флангу, наконец его догнало — ещё в прошлом сезоне Санчес входил в топ-15 игроков «Бетиса» по проведённым на поле минутам, а в этом лишь восемь раз выходил на замену.
Тем лучше для тех, кто коротал время вместе с ним на скамейке запасных. Хоакин — чемпион мира по футбольными байкам и анекдотам. Наберите в ютубе «Joaquin mejores momentos», и вместо нарезки забитых мячей и эффектных передач наткнётесь на разбросанный во времени стенд-ап.
Например, презентация игрока в «Малаге». Вместо того, чтобы стучать мячом, махать руками или позировать перед фотографами, Хоакин взял в руки микрофон. Анекдот он рассказал, в общем-то, известный, но важна ведь не только шутка, но и её подача, условия, в которых выдаётся панчлайн. Это презентация действующего топ-футболиста в амбициозном на тот момент клубе.
— Короче, анекдот. Идёт финал Лиги чемпионов, мужик опаздывает на стадион, пытается найти свободное место, но всё битком. Краем глаза он замечает незанятое место. Подходит к нему, и сидящая рядом женщина говорит: «Садитесь, если хотите». Мужик очень благодарен, но сгорает от любопытства, почему же на финале Лиги чемпионов осталось свободное место, чьё оно.
«Это моего мужа», — говорит женщина. «А где ваш муж?». «Он умер». «Ох, мне так жаль», — говорит мужик. Он озадачен. «А разве у вас не нашлось друга или члена семьи, который мог бы занять его? Почему с вами никто не пришёл?». «Потому что, — ответила женщина, — они все на похоронах».
«Малага», кстати, оказалась не так уж далека от финала Лиги чемпионов. В 2013 году в ответном четвертьфинале Хоакин Санчес был заменён на 86-й минуте. Он садился на скамейку, предвкушая выход в следующую стадию — его команда выигрывала со счётом 2:1 на выезде после нулевой ничьей дома. В добавленное время «Боруссия» забила дважды.
Таких моментов в карьере Хоакина было очень много. За 20 лет, проведённых в далеко не последних командах Испании и Италии, он выиграл всего два трофея — Кубок Испании в 2005-м и 2008-м. Первый из них он притащил на собственную свадьбу и водрузил на алтарь прямо перед церемонией.
Он мог перейти в «Челси» Моуринью и стать чемпионом Англии. Одно из открытий чемпионата мира 2002 года (и одновременно разочарование, поскольку именно 20-летний вингер не забил решающий пенальти в ворота Южной Кореи) должно было стать частью большого проекта Абрамовича. «Опять этот русский по твою душу звонил», — говорил президент «Бетиса» Мануэль Руис де Лопера.
«Челси» согласовал с «Бетисом» сумму трансфера, представители обоих клубов встретились в гостинице Альфонсо XIII, а Хоакин просто не пришел. Позвонил Моуринью и извинился. Игрок объяснил это тем, что если бы он приехал «просто поговорить» на встречу, то в итоге оказался бы в Англии, а он хотел остаться дома, чтобы звёздная болезнь не вскружила голову. Позже Жозе сказал ему: «Спасибо за честность, ты первый футболист, который мне отказал».
Аналогично сорвался трансфер в «Реал Мадрид», где Хоакин мог стать ещё одним «галактико». Там футболист был уже ни при чём — он был готов к переезду, но то ли клубы не сошлись в цене, то ли Флорентино Перес в итоге передумал, непонятно.
Факт в том, что президент «Бетиса» так обозлился на Хоакина, что, когда нарисовался вариант с «Валенсией», Де Лопера нашёл способ отомстить игроку. В начале августа 2006-го «Валенсия» обозначила интерес к вингеру, сделала предложение, и тот был готов к переезду на «Месталью», а президент воспользовался условиями действующего контракта и отправил Хоакина в однодневную (!) аренду в «Альбасете». Альбасете — родные места для Андреса Иньесты — в Испании считается местным Мухосранском. «Альбасете — справил нужду и езжай дальше», — примерно так звучит поговорка. Хоакин не стал скандалить, а поступил как привык — превратил всё в шутку. Съездил на базу «Альбасете», сфотографировался с работниками клуба и вернулся обратно.
«Валенсия», ещё совсем недавно становившаяся чемпионом Испании, к 2006 году оказалась в глубоком Альбасете. Кике Санчес Флорес загружал футболистов по физухе, Унаи Эмери в противовес изводил тактикой и многочасовыми просмотрами видео («у нас попкорна не хватает», — комментировал Хоакин), а Роналда Кумана футболист до сих пор избегает называть по имени и фамилии.
«Он ничего для меня не сделал. Ветеранов исключили из команды, каждое утро было очень напряжённым. Просыпаешься, и нет никакого желания идти на тренировку. Раздевалка разделилась. Кто-то ломился в двери, но их не пускали. Отвратительная ситуация, которую мы не заслуживали», — вспоминал Хоакин работу Кумана в «Валенсии».
Но главная драма в футбольной карьере Хоакина — это, конечно, сборная. После промаха на чемпионате мира в Японии и Корее он оставался частью национальной команды вплоть до предпоследней игры отборочного этапа к Евро-2008. Он был в команде в самые тяжелые для неё времена. В 2006 году, когда Испания проиграла Северной Ирландии, полузащитник в общении с прессой обронил слово «бардак», описывая состояние команды. Арагонес дал Хоакину закончить квалификацию, но на турнир не взял. После этого Испания выиграла три крупных турнира подряд.
«Пацаны звонили мне, поздравляли, давали мне почувствовать, что я тоже часть этого успеха. Но от того, что я не пережил всё это лично, было тяжело и грустно. И несправедливо. Тогда я считал, что Арагонес поступил по отношению ко мне несправедливо. Я праздновал со слезами на глазах», — вспоминал Хоакин, который больше в национальную команду не вызывался.
Имидж шутника и компанейского парня порой вредил Хоакину-футболисту. Да, его обожали болельщики, практически у каждого испанца есть любимая история про Хоакина, но некоторые в футбольном мире воспринимали его в первую очередь в амплуа балагура. Да он прикалывается, он не всерьёз! Хотя на стабильно высоком (а иногда очень высоком) уровне Хоакин выступал в каждой команде и в любом возрасте.
Впервые о завершении карьеры он задумался в 2017 году, когда дела у «Бетиса» совсем разладились. Карьеру игрока ещё на несколько лет продлил возглавивший команду Кике Сетьен. Севильцы далеко не всегда побеждали, но зато постоянно играли в атаку, искали возможность выдавать зрелищный футбол.
Во время одного из интервью Сетьена клубному телевидению Хоакин проходил мимо и в шутливом тоне сказал:
«Расскажи им, кто тут на самом деле батя. (обращаясь к журналистам) Я ему как-то на днях говорю: “Мистер, я удерживаю вас в клубе уже шесть месяцев. У нас здесь давно такого не было, чтобы тренера полгода не увольняли”».
«Лучше скажи, когда ты в последний раз так наслаждался футболом, как сейчас», — парировал Сетьен.
Действительно, когда? Во Флоренции? («Красивый город. Жаль, что недостроен» — цитата с послематчевого интервью времён выступления за «Фиорентину»). В Малаге? В Валенсии?
Есть, что вспомнить, и есть, о чём по-старчески покряхтеть. Хоть о футболе в целом.
«Мне не хватает прежней игры на фланге, когда ты просто убегаешь от опекунов на дриблинге, играешь один в один. Очень скучаю по тем временам. Футбол сильно изменился — наверное, к лучшему. Тот дух, который был, когда я начинал, потерян. Мне тоже пришлось адаптироваться. Сейчас акцент на контроле мяча, много тактической работы. Сейчас очень трудно забивать мячи, раньше было проще. Было больше “качелей”, больше индивидуальных противостояний», — вспоминает игрок «Бетиса».
Чёрт, Хоакин играл так долго, что на вопрос о любимых футболистах он начинает отвечать: «Если брать первую эпоху…» Любимые футболисты Хоакина. Где они сейчас? Состоялись как тренеры и ушли на пенсию?
Зидан, Роналдиньо, Рауль, Касорла, Хави, Гуахе. Окей, кто-то состоялся как тренер, а кто-то ушёл на пенсию.
Через месяц с небольшим он соберётся на традиционную рождественскую вечеринку вместе с бывшими одноклубниками, зажигавшими в начале нулевых: Хуанито, Ривасом, Арсу, Ито, Бенхамином, Тони Пратсом, Луис Фернандесом и другими. Они все давно закончили с футболом, и Хоакин встретит их последний раз как действующий футболист.
Мы уже знаем, чем он займётся после. Новое футбольное шоу с Хоакином в качестве ведущего уже анонсировано — с плясками, шутками и прибаутками. Наверняка это будет круто.
Ещё он откроет гараж, подойдёт к горе запечатанных коробок и начнёт доставать оттуда памятные футболки. Пару лет назад неизвестные вломились в его дом и украли футболки Бекхэма, Роналдо, Лэмпарда и других звёзд футбола — не тронули ни плазму, ни драгоценности, ни автомобиль. Но Хоакин говорит, что у него ещё много осталось.
«Всё благодаря моей жене (мудрая женщина всё поняла, когда во время свадебной церемонии видела своё отражение в Кубке Короля — Прим. авт.). Я хотел их на что-нибудь обменять, но она сказала: “Когда-нибудь они будут напоминать тебе обо всём, чего ты добился”. Вот я и начал их складировать. Пока не знаю, куда повесить», — сказал Хоакин.
Наверное, это и есть главные трофеи в карьере Хоакина. Живая история испанского футбола, разложенная по коробкам в гараже.
Ну, а потом мы с Хулио ждём запуска теннисной карьеры.
Станислав Рынкевич