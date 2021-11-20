Хоакин объявил, что летом завершит карьеру. Главного комика испанского футбола отцепили от сборной перед эпохой побед

— Ваше любимое хобби?

— Теннис, — с серьёзным выражением лица ответил Хоакин Санчес журналисту.

Его одноклубник по «Малаге» Жулио Баптиста, также участвовавший в интервью, вскочил со стула и начал хохотать.

— Во заливает, засранец!

— Ну вот, засранцем меня назвал… — широко улыбаясь сказал Хоакин.

— Да он в теннис в жизни не играл! — объяснил бразилец.

— Я даже не знаю, как ракетку держать, Хулио, — признался Хоакин.

Через пять лет после этого интервью «Бетис» в соцсетях выпустил ролик, в котором 36-летний хохмач махал ракеткой на заднем дворе своего дома. После очередного неловкого удара мячик упал в бассейн, и Хоакин сказал в камеру:

— Я пока не готов запускать теннисную карьеру, Хулио!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3X_yRLAEfKM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так он объявил о продлении контракта с родным клубом.

А пару дней назад Хоакин объявил о том, что нынешний сезон станет для него последним в карьере. Время, от которого один из лучших правых вингеров начала XXI века, так стремительно убегал по флангу, наконец его догнало — ещё в прошлом сезоне Санчес входил в топ-15 игроков «Бетиса» по проведённым на поле минутам, а в этом лишь восемь раз выходил на замену.

Тем лучше для тех, кто коротал время вместе с ним на скамейке запасных. Хоакин — чемпион мира по футбольными байкам и анекдотам. Наберите в ютубе «Joaquin mejores momentos», и вместо нарезки забитых мячей и эффектных передач наткнётесь на разбросанный во времени стенд-ап.

Например, презентация игрока в «Малаге». Вместо того, чтобы стучать мячом, махать руками или позировать перед фотографами, Хоакин взял в руки микрофон. Анекдот он рассказал, в общем-то, известный, но важна ведь не только шутка, но и её подача, условия, в которых выдаётся панчлайн. Это презентация действующего топ-футболиста в амбициозном на тот момент клубе.

— Короче, анекдот. Идёт финал Лиги чемпионов, мужик опаздывает на стадион, пытается найти свободное место, но всё битком. Краем глаза он замечает незанятое место. Подходит к нему, и сидящая рядом женщина говорит: «Садитесь, если хотите». Мужик очень благодарен, но сгорает от любопытства, почему же на финале Лиги чемпионов осталось свободное место, чьё оно.

«Это моего мужа», — говорит женщина. «А где ваш муж?». «Он умер». «Ох, мне так жаль», — говорит мужик. Он озадачен. «А разве у вас не нашлось друга или члена семьи, который мог бы занять его? Почему с вами никто не пришёл?». «Потому что, — ответила женщина, — они все на похоронах».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhyV-b8HBDT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BhyV-b8HBDT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhyV-b8HBDT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Joaquin Sanchez (@joaquinarte)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Малага», кстати, оказалась не так уж далека от финала Лиги чемпионов. В 2013 году в ответном четвертьфинале Хоакин Санчес был заменён на 86-й минуте. Он садился на скамейку, предвкушая выход в следующую стадию — его команда выигрывала со счётом 2:1 на выезде после нулевой ничьей дома. В добавленное время «Боруссия» забила дважды.

Таких моментов в карьере Хоакина было очень много. За 20 лет, проведённых в далеко не последних командах Испании и Италии, он выиграл всего два трофея — Кубок Испании в 2005-м и 2008-м. Первый из них он притащил на собственную свадьбу и водрузил на алтарь прямо перед церемонией.

Он мог перейти в «Челси» Моуринью и стать чемпионом Англии. Одно из открытий чемпионата мира 2002 года (и одновременно разочарование, поскольку именно 20-летний вингер не забил решающий пенальти в ворота Южной Кореи) должно было стать частью большого проекта Абрамовича. «Опять этот русский по твою душу звонил», — говорил президент «Бетиса» Мануэль Руис де Лопера.

«Челси» согласовал с «Бетисом» сумму трансфера, представители обоих клубов встретились в гостинице Альфонсо XIII, а Хоакин просто не пришел. Позвонил Моуринью и извинился. Игрок объяснил это тем, что если бы он приехал «просто поговорить» на встречу, то в итоге оказался бы в Англии, а он хотел остаться дома, чтобы звёздная болезнь не вскружила голову. Позже Жозе сказал ему: «Спасибо за честность, ты первый футболист, который мне отказал».

Аналогично сорвался трансфер в «Реал Мадрид», где Хоакин мог стать ещё одним «галактико». Там футболист был уже ни при чём — он был готов к переезду, но то ли клубы не сошлись в цене, то ли Флорентино Перес в итоге передумал, непонятно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5Z3lIFq4M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5Z3lIFq4M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5Z3lIFq4M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Joaquin Sanchez (@joaquinarte)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Факт в том, что президент «Бетиса» так обозлился на Хоакина, что, когда нарисовался вариант с «Валенсией», Де Лопера нашёл способ отомстить игроку. В начале августа 2006-го «Валенсия» обозначила интерес к вингеру, сделала предложение, и тот был готов к переезду на «Месталью», а президент воспользовался условиями действующего контракта и отправил Хоакина в однодневную (!) аренду в «Альбасете». Альбасете — родные места для Андреса Иньесты — в Испании считается местным Мухосранском. «Альбасете — справил нужду и езжай дальше», — примерно так звучит поговорка. Хоакин не стал скандалить, а поступил как привык — превратил всё в шутку. Съездил на базу «Альбасете», сфотографировался с работниками клуба и вернулся обратно.

«Валенсия», ещё совсем недавно становившаяся чемпионом Испании, к 2006 году оказалась в глубоком Альбасете. Кике Санчес Флорес загружал футболистов по физухе, Унаи Эмери в противовес изводил тактикой и многочасовыми просмотрами видео («у нас попкорна не хватает», — комментировал Хоакин), а Роналда Кумана футболист до сих пор избегает называть по имени и фамилии.

«Он ничего для меня не сделал. Ветеранов исключили из команды, каждое утро было очень напряжённым. Просыпаешься, и нет никакого желания идти на тренировку. Раздевалка разделилась. Кто-то ломился в двери, но их не пускали. Отвратительная ситуация, которую мы не заслуживали», — вспоминал Хоакин работу Кумана в «Валенсии».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--266d61770cce86c35473" data-vnd="266d61770cce86c35473" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=266d61770cce86c35473" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но главная драма в футбольной карьере Хоакина — это, конечно, сборная. После промаха на чемпионате мира в Японии и Корее он оставался частью национальной команды вплоть до предпоследней игры отборочного этапа к Евро-2008. Он был в команде в самые тяжелые для неё времена. В 2006 году, когда Испания проиграла Северной Ирландии, полузащитник в общении с прессой обронил слово «бардак», описывая состояние команды. Арагонес дал Хоакину закончить квалификацию, но на турнир не взял. После этого Испания выиграла три крупных турнира подряд.

«Пацаны звонили мне, поздравляли, давали мне почувствовать, что я тоже часть этого успеха. Но от того, что я не пережил всё это лично, было тяжело и грустно. И несправедливо. Тогда я считал, что Арагонес поступил по отношению ко мне несправедливо. Я праздновал со слезами на глазах», — вспоминал Хоакин, который больше в национальную команду не вызывался.

Имидж шутника и компанейского парня порой вредил Хоакину-футболисту. Да, его обожали болельщики, практически у каждого испанца есть любимая история про Хоакина, но некоторые в футбольном мире воспринимали его в первую очередь в амплуа балагура. Да он прикалывается, он не всерьёз! Хотя на стабильно высоком (а иногда очень высоком) уровне Хоакин выступал в каждой команде и в любом возрасте.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BTPjXGOjc00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BTPjXGOjc00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BTPjXGOjc00/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Joaquin Sanchez (@joaquinarte)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые о завершении карьеры он задумался в 2017 году, когда дела у «Бетиса» совсем разладились. Карьеру игрока ещё на несколько лет продлил возглавивший команду Кике Сетьен. Севильцы далеко не всегда побеждали, но зато постоянно играли в атаку, искали возможность выдавать зрелищный футбол.

Во время одного из интервью Сетьена клубному телевидению Хоакин проходил мимо и в шутливом тоне сказал:

«Расскажи им, кто тут на самом деле батя. (обращаясь к журналистам) Я ему как-то на днях говорю: “Мистер, я удерживаю вас в клубе уже шесть месяцев. У нас здесь давно такого не было, чтобы тренера полгода не увольняли”».

«Лучше скажи, когда ты в последний раз так наслаждался футболом, как сейчас», — парировал Сетьен.

Действительно, когда? Во Флоренции? («Красивый город. Жаль, что недостроен» — цитата с послематчевого интервью времён выступления за «Фиорентину»). В Малаге? В Валенсии?

Есть, что вспомнить, и есть, о чём по-старчески покряхтеть. Хоть о футболе в целом.

«Мне не хватает прежней игры на фланге, когда ты просто убегаешь от опекунов на дриблинге, играешь один в один. Очень скучаю по тем временам. Футбол сильно изменился — наверное, к лучшему. Тот дух, который был, когда я начинал, потерян. Мне тоже пришлось адаптироваться. Сейчас акцент на контроле мяча, много тактической работы. Сейчас очень трудно забивать мячи, раньше было проще. Было больше “качелей”, больше индивидуальных противостояний», — вспоминает игрок «Бетиса».

Чёрт, Хоакин играл так долго, что на вопрос о любимых футболистах он начинает отвечать: «Если брать первую эпоху…» Любимые футболисты Хоакина. Где они сейчас? Состоялись как тренеры и ушли на пенсию?

Зидан, Роналдиньо, Рауль, Касорла, Хави, Гуахе. Окей, кто-то состоялся как тренер, а кто-то ушёл на пенсию.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BZTIXsfndCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BZTIXsfndCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BZTIXsfndCH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Joaquin Sanchez (@joaquinarte)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Через месяц с небольшим он соберётся на традиционную рождественскую вечеринку вместе с бывшими одноклубниками, зажигавшими в начале нулевых: Хуанито, Ривасом, Арсу, Ито, Бенхамином, Тони Пратсом, Луис Фернандесом и другими. Они все давно закончили с футболом, и Хоакин встретит их последний раз как действующий футболист.

Мы уже знаем, чем он займётся после. Новое футбольное шоу с Хоакином в качестве ведущего уже анонсировано — с плясками, шутками и прибаутками. Наверняка это будет круто.

Ещё он откроет гараж, подойдёт к горе запечатанных коробок и начнёт доставать оттуда памятные футболки. Пару лет назад неизвестные вломились в его дом и украли футболки Бекхэма, Роналдо, Лэмпарда и других звёзд футбола — не тронули ни плазму, ни драгоценности, ни автомобиль. Но Хоакин говорит, что у него ещё много осталось.

«Всё благодаря моей жене (мудрая женщина всё поняла, когда во время свадебной церемонии видела своё отражение в Кубке Короля — Прим. авт.). Я хотел их на что-нибудь обменять, но она сказала: “Когда-нибудь они будут напоминать тебе обо всём, чего ты добился”. Вот я и начал их складировать. Пока не знаю, куда повесить», — сказал Хоакин.

Наверное, это и есть главные трофеи в карьере Хоакина. Живая история испанского футбола, разложенная по коробкам в гараже.

Ну, а потом мы с Хулио ждём запуска теннисной карьеры.