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17:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Сборная России опустилась с 33-го на 34-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

Россия
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Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России в ноябре в отборочном турнире чемпионата мира-2022 победила команду Кипра (6:0) и проиграла хорватам (0:1). Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе, пропустив вперед команду Хорватии, и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022, которые пройдут в марте.

Сборная Хорватии, напрямую отобравшаяся на чемпионат мира в Катар, поднялась с 18-й строчки на 15-ю. Лидером рейтинга остается команда Бельгии. Действующие чемпионы Европы итальянцы, которые сыграют в стыковых матчах за право поехать в Катар, опустились на шестое место, пропустив вперед команды Англии и Аргентины. В первую десятку рейтинга вернулась сборная Нидерландов, вытеснившая из топ-10 команду Мексики.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 23 декабря.

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