Сборная России опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в ноябре в отборочном турнире чемпионата мира-2022 победила команду Кипра (6:0) и проиграла хорватам (0:1). Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в группе, пропустив вперед команду Хорватии, и сыграет в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022, которые пройдут в марте.

Сборная Хорватии, напрямую отобравшаяся на чемпионат мира в Катар, поднялась с 18-й строчки на 15-ю. Лидером рейтинга остается команда Бельгии. Действующие чемпионы Европы итальянцы, которые сыграют в стыковых матчах за право поехать в Катар, опустились на шестое место, пропустив вперед команды Англии и Аргентины. В первую десятку рейтинга вернулась сборная Нидерландов, вытеснившая из топ-10 команду Мексики.