Сборная Казахстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА
Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА от 19 ноября 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстан
Сборная Казахстана по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА от 19 ноября 2021 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Так, казахстанская команда поднялась на 119-е место, тогда как в октябре занимала 125-е.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия — 1828 очков
2. Бразилия — 1826
3. Франция — 1786
4. Англия — 1755
5. Аргентина — 1750
6. Италия — 1740
7. Испания — 1704
8. Португалия — 1660
9. Дания — 1654
10. Нидерланды — 1653
…119. Казахстан — 1140
Напомним, что в последнем товарищеском матче подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле победили Таджикистан (1:0), а до этого в гостях потерпели крупное поражение от Франции (0:8) и завершили отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на последнем месте в группе D.