Сборная Казахстана по футболу поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Так, казахстанская команда поднялась на 119-е место, тогда как в октябре занимала 125-е.

Напомним, что в последнем товарищеском матче подопечные Талгата Байсуфинова на своем поле победили Таджикистан (1:0), а до этого в гостях потерпели крупное поражение от Франции (0:8) и завершили отборочный цикл чемпионата мира 2022 года на последнем месте в группе D.