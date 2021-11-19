Главного тренера сборной Уругвая уволили после 15 лет работы

74-летний специалист покидает команду после 15 лет работы со сборной. В 2016 году у него был диагностирован Синдром Гийена — Барре. В настоящий момент Табарес не может передвигаться самостоятельно.

Табарес дважды возглавлял сборную Уругвая. Первый раз в 1988-м, а вернулся на этот пост уже в 2006-м. Он руководил командой на трех чемпионатах мира, пяти Кубках Америки. В 2011 году он привел «небесно-голубых» к первой победе в Кубке Америки с 1995 года.