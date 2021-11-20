Хацкевич успел потренировать «националку», Маковского дисквалифицировали. Как сложились карьеры самых молодых дебютантов сборной Беларуси

В 2021 году за сборную Беларуси дебютировали достаточно возрастные футболисты. Но впервые сыграл за главную команду страны и 19-летний игрок «Ислочи» Руслан Лисакович, который располагается на девятом месте (19 лет 170 дней) в списке самых юных дебютантов национальной команды. А как сложилась карьера у тех восьмерых, кто дебютировал в еще более молодом возрасте, чем младший брат форварда «Локомотива»?

1. Леонид Ковель — 18 лет 20 дней (2004)

Некогда перспективнейшему форварду пророчили карьеру в лондонском «Арсенале» после выдающегося дебютного сезона в минском «Динамо» в 2004-м. Тогда минчане пока последний раз стали чемпионами, а юное дарование по фамилии Ковель дебютировало в сборной. В 2007 году Леонид отправился легионерствовать в самый красивый город Украины — перешел в львовские «Карпаты». После успешного сезона в чемпионате Украины белорусский футболист перебрался в более денежный чемпионат России и отыграл в раменском «Сатурне» почти три года, вплоть до его расформирования. В России белорус растерял бомбардирские качества и вернулся перезагрузить карьеру в минское «Динамо» в качестве свободного агента. После этого Леонид менял клубы практически каждый сезон, несколько раз возвращался в «Минск». В 2021 Ковель перешел в «Сморгонь», клуб из города, где он родился. Пока порадовать голами земляков у Леонида не шибко получается.

2. Юрий Дорошкевич — 18 лет 51 день (1996)

Не многие вспомнят такого футболиста. Дорошкевич был выходцем из минской «Атаки-Ауры» легендарного Якова Шапиро. Единственный матч за национальную команду Беларуси 18-летний Дорошкевич провел 20 августа 1996 года — сыграл в спарринге против сборной ОАЭ. После расформирования «Атаки-Ауры» в карьере футболиста было чемпионство в составе БАТЭ, череда травм, возвращение под отеческое крыло Шапиро в «Лунинец» и жодинское «Торпедо». После безвременной кончины Якова Михайловича, Дорошкевич еще немного поиграл за «Сморгонь» и «Белшину». В итоге в 2006 году в возрасте 28 лет из-за травм Юрий Дорошевич завершил карьеру футболиста. Сейчас он трудится тренером в юношеской команде «Ислочи».

3. Владимир Маковский — 18 лет 97 дней (1995)

Лучший футболист Беларуси 1996 года и бомбардир, которому пророчили большое будущее. Изначально все складывалось для молодого футболиста очень круто: чемпионство Беларуси, вызов в сборную страны в 18 лет, переход в звездное киевское «Динамо» конца 90-х, вы помните, команда добралась до полуфинала Лиги чемпионов. Но в итоге что-то пошло не так… Вначале постоянные аренды из киевского клуба, потом возвращение в Беларусь и выступление за клубы калибра «Нафтана» и «Гранита». После завершения карьеры Владимир стал тренером. Но в 19 февраля 2018 года Маковский пожизненно дисквалифицирован БФФ за участие в договорных матчах.

4. Андрей Воронков — 18 лет 247 дней (2007)

Еще один молодой нападающий, поигравший в структуре киевского «Динамо». 18-летний Воронков 13 октября 2007 года дебютировал в сборной в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2008 в матче против команды Люксембурга в Гомеле. Тогда новый главный тренер сборной Бернд Штанге удивил всех и проигрышем команде Люксембурга дома (это еще было сенсацией!), и тем, что на поле вышел совсем юный дублер киевского «Динамо». За годы, проведенные в Украине, воспитанник мозырского так и не закрепился ни в составе украинского гранда, ни в сборной Беларуси, зато успел выступить на лондонской Олимпиаде в легендарной олимпийской сборной Георгия Кондратьева, и в 2014-м вернулся домой. В 2019-м Андрей Воронков вновь отправился покорять заграницу и подписал контракт с брунейским ДПММ, выступающим в чемпионате Сингапура, где к мозырянину вернулось голевое чутье. Гипотетически можно допустить и возвращение Андрея под знамена сборной — ведь главной команде страны нужны форварды-легионеры.

5. Юрий Цыгалко — 18 лет 325 дней (2002)

Самому молодому голкиперу в истории сборной Беларуси в юности пророчили успешную легионерскую карьеру. В итоге Юрий несколько лет поиграл в Казахстане и Румынии. В 2014-м талантливый голкипер завершил карьеру футболиста из-за частых травм. Если бы здоровье не подвело, мог бы играть до сих пор, ведь в чемпионате Беларуси и сейчас играют его вратари-одногодки.

6. Александр Хацкевич — 19 лет 100 дней (1993)

Одна из легенд белорусского футбола, у которого сложилась отличная футбольная карьера. Звездный час Хацкевича пришелся на период в киевском «Динамо», где он в конце 90-х составлял легендарный белорусский тандем с Валентином Белкевичем. Завершил карьеру в родном минском «Динамо», в котором в 2007 и стал тренером. Карьера специалиста складывается также довольно успешно по белорусским меркам. Самые значимые места работы Хацкевича-тренера — это киевское «Динамо», волгоградский «Ротор» и конечно, родная сборная Беларуси, которую он возглавлял с 2014 по 2016 год.

7. Максим Разумов — 19 лет 149 дней (1996)

Витебский вундеркинд из 90-х в 19 лет дебютировал в главной футбольной команде Беларуси в матче со сборной Литвы 31 июля 1996 года. По иронии судьбы, Литва и стала единственной страной, где легионерствовал Разумов в 1998−99 годах. После Максим шесть лет провел в Гомеле, с которым стал чемпионом страны 2003 года. Завершил карьеру бывший футболист сборной в 2015 году, выступая за ФК «Орша».

8. Егор Филипенко — 19 лет 155 дней (2007)