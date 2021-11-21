Карпин объявил, что будет руководить сборной России в стыковых матчах

«Для меня вопрос закрыт. Положительно. Не знаю для кого, но положительно. Всё, готовимся к “стыкам”, — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале “Коммент. Шоу”. — Может быть мои сомнения еще три дня назад не до конца были развеяны, но уже надо было обсуждать решения».
«У меня есть автоматически продленный контракт. Зачем меня уговаривать? Я сомневался в себе. Всё. Ни в контракте, ни в чем-то еще. Готов ли я на это? Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах, особенно после неудач. Всё ли я сделал (правильно)?! Может, надо было сделать вот так, в следующей игре подготовить вот так. Я считаю, что это нормально», — добавил Карпин.
Ранее Карпин в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу» заявил, что еще будет думать, стоит ли ему продолжать работу со сборной России после поражения от команды Хорватии в матче за прямой выход на чемпионат мира.
После поражения от хорватов (0:1) в матче отборочного турнира сборная России упустила прямую путевку на мировое первенство и теперь будет бороться за выход на турнир в Катаре в стыковых матчах в марте. Карпин возглавляет сборную России с июля. Его контракт был рассчитан до конца 2021 года. Однако из-за попадания российской команды в «стыки» соглашение автоматически продлили до марта 2022 года.