Тренер сборной Англии Саутгейт продлил контракт
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продолжит работать на своем посту до 2024 года, сообщается на официальном сайте команды.
Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт продолжит работать на своем посту до 2024 года, сообщается на официальном сайте команды.
Новое соглашение со специалистом рассчитано до декабря 2024 года. Также контракт продлил помощник Саутгейта Стив Холланд.
«Я рад, что мы со Стивом получили возможность продлить наше пребывание в соответствующих должностях. Я по-прежнему считаю руководство этой командой невероятной привилегией. Перед нами прекрасная возможность, и я знаю, что все с нетерпением ожидают того, что эта команда может достичь в будущем», — сказал Саутгейт, которого цитирует официальный сайт сборной.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла вышла в финал чемпионата Европы 2020 года, заняла третье место в Лиге наций УЕФА (2019), а также стала четвертой на чемпионате мира 2018 года, который прошел в России.