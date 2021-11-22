Тренер сборной Англии Саутгейт продлил контракт

«Я рад, что мы со Стивом получили возможность продлить наше пребывание в соответствующих должностях. Я по-прежнему считаю руководство этой командой невероятной привилегией. Перед нами прекрасная возможность, и я знаю, что все с нетерпением ожидают того, что эта команда может достичь в будущем», — сказал Саутгейт, которого цитирует официальный сайт сборной.