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09:44 (мск), источник: Матч ТВ

Адвокат ушел в отставку с поста тренера сборной Ирака за неделю до старта Кубка арабских наций

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат покинул пост тренера сборной Ирака, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола страны.

ИракОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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— Сегодня Ассоциация официально приняла отставку Адвоката. Он выразил глубокое сожаление болельщикам в связи с разочаровывающими результатами и выразил надежду на то, что национальная команда попадет на чемпионат мира в Катаре.

Также он подчеркнул, что будет поддерживать иракские команды, желая им успехов во всех соревнованиях и соревнованиях, и что он предоставит свои бесплатные услуги в качестве консультанта, — сказал председатель федерации иракского футбола Ахмед Одех Замиль.

Исполнять обязанности тренера сборной Ирака будет Желько Петрович, ему предстоит руководить командой во время Кубка арабских наций. Турнир пройдет с 30 ноября по 18 декабря. Адвокат работал с иракской командой с августа нынешнего года. Под руководством 74-летнего специалиста Ирак находится на 5-м месте в отборочной группе ЧМ-2022, набрав 4 очка.

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