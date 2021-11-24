Адвокат ушел в отставку с поста тренера сборной Ирака за неделю до старта Кубка арабских наций

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— Сегодня Ассоциация официально приняла отставку Адвоката. Он выразил глубокое сожаление болельщикам в связи с разочаровывающими результатами и выразил надежду на то, что национальная команда попадет на чемпионат мира в Катаре.

Также он подчеркнул, что будет поддерживать иракские команды, желая им успехов во всех соревнованиях и соревнованиях, и что он предоставит свои бесплатные услуги в качестве консультанта, — сказал председатель федерации иракского футбола Ахмед Одех Замиль.