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16:35 (мск), источник: Sports.Ru

Год тюрьмы условно и штраф 75 тысяч для Бензема — итог дела о шантаже Вальбуэна

Разбирательство растянули на 6 лет.

Франция
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Источник: Reuters

Эпопея с уголовным преследованием Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна подошла к развязке. Версальский суд признал Бензема виновным в соучастии в попытке шантажа Вальбуэна и приговорил его к году тюремного заключения условно и штрафу 75 тысяч евро. По мнению суда, футболист не осознавал преступный характер своих действий.

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Прокурор требовал 10 месяцев тюрьмы условно для французского форварда и штраф в размере 75 тысяч — это значит, что Карима осудили даже жестче, чем того просила сторона обвинения.

Сторону Бензема решение суда не удовлетворило — она будет обжаловать приговор. Об этом сообщил адвокат Сильвен Кормье: «Это очень суровый, несправедливый приговор, без доказательств. Апелляция необходима, и мы будем оспаривать решение, потому что Бензема нечего стыдиться. Он будет реабилитирован в апелляционном суде».

Бензема не присутствовал на суде. Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции, заявил, что приговор не повлияет на игру Карима за сборную: «Нет никаких препятствий для того, чтобы он продолжал играть за сборную Франции».

Другие участники дела получили разные приговоры: от 18 месяцев условно до двух с половиной лет тюрьмы.

Дело Бензема — Вальбуэна тянулось 6 лет. В чем суть?

4 ноября 2015 года Бензема задержали в связи с расследованием дела о шантаже Вальбуэна интимным видео. Также были арестованы трое мужчин, которые занимались вымогательством, среди них предполагаемый организатор — 39-летний гражданин Франции по имени Аксель, который близко знаком с футбольными агентами, работающими в Марселе.

По данным следствия, Аксель и два его сообщника требовали от Вальбуэна 150 тысяч евро за видеозапись. В противном случае они угрожали опубликовать ролик в интернете. Бензема не считался ни заказчиком, ни организатором — предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна. За решеткой француз провел чуть более суток — благодаря грамотной работе адвоката ему удалось избежать подписки о невыезде.

Источник: Reuters

Карим прокомментировал обвинения так:

"Я должен был выступить в роли посредника и облегчить установление контакта между Матье и Каримом Зенати (еще одним фигурантом дела Вальбуэна — прим. Sports.ru). Расстроен, потому что мы с Зенати — очень близкие друзья. Я заботился о нем, когда он был в тюрьме и когда вышел на свободу.

У меня был разговор с Зенати о том, как ко всему относится Вальбуэна. Матье заявил, что не будет платить. Прибыль для Зенати — это не была моя цель, я не думал об этом. Я, если честно, в шоке от того, что сейчас происходит".

Обвинения не прошли для Карима бесследно: в апреле 2016-го федерация футбола Франции приняла решение не вызывать его в сборную. В национальную команду Бензема вернулся только перед Евро-2020.

А что за видео?

Точное содержание — тайна. Но предположительно это интимное видео с участием Вальбуэна и молодой девушки.

Какова позиция Вальбуэна?

Она постоянно менялась. В конце ноября 2015-го он говорил: «Я крайне разочарован в Бензема, не поступил бы так и со злейшим врагом».

Источник: Reuters

• Сентябрь 2016-го: «У меня нет претензий к Бензема, скандал остался в прошлом».

• Ноябрь 2016-го: «Конечно, я готов выйти на поле вместе с Бензема. Почему нет? Никакой проблемы не вижу. Я умею различать то, что происходит на поле и за его пределами. Как вы могли заметить, на поле мы всегда ладили с Бензема».

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• В мае 2017-го Бензема указал Матье на его непоследовательность: "Самое смешное, что он [Вальбуэна] после этого всего сказал, что не злится на меня и не против со мной сыграть. По-моему, он не в порядке, причем с самого начала. Я был бандитом, угрожал ему, напугал его, как он говорил. А сейчас он не против со мной сыграть!

Он сошел с ума или что? Более полутора лет я для него враг, плохой пример для подражания, гуляка, которого нужно посадить, и люди очерняют мое имя.

Почти два года я не могу увидеться со своим лучшим другом Каримом Зенати. Потому что если мы увидимся, то попадем в тюрьму. А Вальбуэна просто отдыхает. Ему нужно прекратить заниматься этой фигней".

Вальбуэна почти тут же ответил Кариму в твиттере крайне абстрактным сообщением: «Клевета — это оружие слабых! Это огорчает. Истина заключается в том, что справедливость восторжествует».

Источник: AP 2021

• А в октябре 2021-го Матье сказал: «Это дело длится шесть лет. Почти все [обвиняемые] здесь, только Карим не явился. Обидно, но что поделать. Мы пойдем до конца. Мы ждали шесть лет. Мы пробудем здесь столько, сколько потребуется, чтобы выбросить это из головы».

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