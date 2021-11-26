Черчесов объяснил, почему запрещал говорить ряд слов во время работы в сборной

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему во время работы в национальной команде запрещал журналистам в своем присутствии говорить некоторые слова. Передает слова Черчесова «Комсомольская правда».

«Контрольные, а не товарищеские»… Это психология и оттенки смысла. В команде важна любая деталь, которая влияет на настрой. Та же «ошибка» — это что-то детское, «просчет» звучит весомее, придает большую ответственность. «Эксперимент»? Сразу же ассоциация, что намешали в коктейль непонятно чего. «Проблема» — сразу что-то глобальное, практически нерешаемое", — сказал Черчесов.

Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной России 8 июля 2021 года. Специалист возглавил команду в 2016 году. Под его руководством сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.