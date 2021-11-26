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11:11 (мск), источник: Матч ТВ

Голкипер сборной Ирана попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний ввод мяча с руки

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Иран
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Источник: AP 2021

Голкипер был признан футболистом, который сумел наиболее далеко отправить мяч в поле рукой в матче за национальную сборную.

Об этом сообщает пресс-служба «Боавишты», за которую вратарь выступает.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бейранванд послал мяч на 61,66 метров во время матча между Ираном и Южной Кореей в Тегеране 11 октября 2016 года. Бейранванд в 12 из 13 отборочных матчей к чемпионату мира в России не пропустил ни одного мяча. А на самом турнире сумел отбить пенальти в исполнении Криштиану Роналду.

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