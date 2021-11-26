Голкипер сборной Ирана попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый дальний ввод мяча с руки

Голкипер был признан футболистом, который сумел наиболее далеко отправить мяч в поле рукой в матче за национальную сборную.

Бейранванд послал мяч на 61,66 метров во время матча между Ираном и Южной Кореей в Тегеране 11 октября 2016 года. Бейранванд в 12 из 13 отборочных матчей к чемпионату мира в России не пропустил ни одного мяча. А на самом турнире сумел отбить пенальти в исполнении Криштиану Роналду.