Борьба за путевку в Катар: сборная России узнает соперника в стыковых играх
Жеребьевка стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу состоится 26 ноября в Цюрихе.
Жеребьевка стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года по футболу состоится 26 ноября в Цюрихе.
12 участников европейского отборочного раунда чемпионата мира-2022 узнают своих соперников по борьбе за оставшиеся три путевки на мундиаль в Катаре.
По итогам отборочного этапа чемпионата мира-2022 в стыки попали 10 лучших национальных сборных, занявшие вторые места в своих группах, и еще две команды с наивысшим рейтингом последнего розыгрыша Лиги наций, которые не квалифицировались на мундиаль напрямую и расположились в группе ниже второй строчки.
Все 12 участников стыковых матчей на основе регламента (набранные очки, разница забитых и пропущенных мячей, количество голов, голов на выезде, побед, побед на выезде, а также показатели желтых и красных карточек) были поделены на две группы: сеяных и несеяных.
В число первых вошли команды с наилучшими результатами по указанным критериям. Среди них Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция и Уэльс.
Несеяными оказались сборные Турции, Польши, Северной Македонии, Украины, Австрии и Чехии. Австрийцы и чехи заняли четвертое и третье места в своих группах соответственно и в стыки пробились по путевкам от Лиги наций.
Команды будут разделены на шесть пар. Каждая из них проведет по одному матчу в полуфинале мини-турнира. В нем между собой сойдутся соперники из группы сеяных и несеяных. Принимающей стороной в полуфинале будут представители первой корзины. Победители пар встретятся в финалах, которые также пройдут в формате одноматчевого противостояния. На этой стадии уже могут встретиться как две сеяные сборные, так и две несеяные.
Таким образом, на первой стадии соперником сборной России станет команда из второй корзины: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.
При жеребьевке национальные команды России и Украины по неспортивным причинам будут разведены по разным путям. Это является требованием исполнительного комитета УЕФА, который также все еще исключает вероятность проведения очных матчей между сборными России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово, Гибралтара и Испании, Армении и Азербайджана.
Все 12 участников стыковых матчей будут распределены по трем путям: A, B и C. В каждом будут проведены по два полуфинала и по одному финалу. Первыми при жеребьевке выберут команды из первой корзины. Таким образом, сборная России первую встречу проведет дома.
Затем в пару к сеяным командам случайным образом будут выбраны представители второй корзины. В итоге на пути A будут разыграны полуфиналы 1 и 2, на пути B — полуфиналы 3 и 4, на пути C — полуфиналы 5 и 6 соответственно. Хозяева финальных противостояний будут определены путем отдельной жеребьевки. Три победителя решающих встреч получат путевки в Катар.
Полуфинальные противостояния будут проведены 24 марта 2022 года. Финалы состоятся 29 марта 2022 года. Время начала встреч будут утверждены органами УЕФА уже по окончании жеребьевки.