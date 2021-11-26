«Сидел в раздевалке, опустив голову, — чувствовал, что подвел страну». Монолог Кудряшова о роковом автоголе с Хорватией

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Матч года с Хорватией — личная трагедия Федора Кудряшова. Его автогол на 81-й минуте осложнил сборной России путь на чемпионат мира — теперь нас ждут стыки. Спустя две недели Кудряшов впервые рассказал, как пережил поражение в Сплите. «СЭ» приехал в Анталью и записал большой монолог защитника «Антальяспора» и сборной России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DYEjqDMwOOI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед матчем

Перед игрой присутствовал мандраж — он есть всегда, перед каждым матчем. За это и люблю футбол. С первым свистком мандраж уходит. Дальше только концентрация на матче, на своих действиях.

Давление трибун не могло вывести из себя и дестабилизировать. За всю карьеру был единственный случай, когда болельщики реально повлияли на мою игру и на игру команды. С «Башакшехиром» мы бились за первое место с «Галатасараем» на их стадионе. 55 тысяч зрителей — когда мяч оказывался у нас, они так свистели, что ты не мог сконцентрироваться на игре и своих действиях, не мог услышать партнера. Не передать словами, насколько сильное давление было в том матче. Так что когда перед Хорватией все говорили, что в Сплите нас ждет ад, то для меня это не было адом.

До игры с Кипром Георгиевич подошел ко мне и сказал готовиться к Хорватии. У меня была желтая карточка. Он предупредил: «Не дай бог. Ты защитник, можешь нарваться еще на одну». Я не попал в заявку, сразу же начал готовиться психологически к хорватам.

После Кипра никакой эйфории не было. Все понимали, что мы сделали то, что должны. В раздевалке уже были мысли о Хорватии. Никакого празднования или чего-то такого.

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Книги

Перед сбором я решил, что не буду брать приставку. Был короткий сбор — подумал, что возьму с собой три книги и буду просто читать. Они оказались такими интересными, что все прочитал за первые два дня. Просил в Санкт-Петербурге, чтобы мне купили еще. Лена Болотова (пиар-директор Кудряшова. — Прим. «СЭ») собиралась прилететь на игру — попросил ее привезти что-то почитать.

Все свободное время я читал. Не знаю, что произошло. У меня такое бывает. Я был увлечен книгами, это помогало. Время проходило быстрее и интереснее. Это помогало отвлечься от дел и переживаний.

Перед игрой с Хорватией читал «Убийство ради компании» — книга на основе реальной истории о серийном маньяке в Лондоне. Жутковатая, но читалась достаточно легко. Там очень много психологии.

Вообще, последние книги у меня связаны с психологией. На прошлом сборе читал «Как продать кому угодно что угодно». Это бизнес-книга о личностном саморазвитии. Тема эта мне тоже интересна, так как после футбола я хотел бы себя попробовать в бизнесе. Сейчас не хочу отвлекаться на что-то кроме футбола, так как бизнес требует твоего личного участия и ты не можешь никому это доверить.

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Позиция

В первый день октябрьского сбора у нас было занятие в тренажерном зале. Валерий Георгиевич подошел и спросил — правда ли, что я давно не играл левого защитника. Ответил, что так и есть. Наверное, последний раз выходил на этой позиции в 13−14-м туре прошлого сезона. Теперь постоянно играю центрального левого защитника. Ничего не менялось. Единственное, после октябрьского сбора в «Антальяспоре» пришел новый тренер, и мы стали играть в три центральных. Георгиевич сразу сказал, что рассчитывает на меня в качестве левого защитника, так как очень много игроков получили травмы. Я ответил: «Без проблем. Если я буду полезен команде на этой позиции, то сыграю».

Эта роль (левый защитник. — Прим. «СЭ») требует большего объема работы. Но мы проговорили это еще перед игрой со Словенией: при начале атаки действовали в три защитника, я становился левым центральным, поэтому выполнял меньший объем работы, чем Леша Сутормин. Мне было проще. По игре получалось так, что мне не нужно было часто идти вперед. Иличич оставался на острие, а я играл с ним, можно сказать, персонально.

Перед ноябрьским сбором понимал, что вызван в качестве левого защитника. Понимал, что центральных много. В голове была только одна мысль: если на меня рассчитывают, то я готов выйти на 10 секунд, 10 минут или полчаса. Сыграть там, куда меня поставят, выложиться на сто процентов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWQ_WKXoGs-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Сплите

Предыгровой тренировки в Хорватии не было. Думаю, потому что нам надо было после игры с Кипром наиграть некоторые стандарты и связи. Кто-то может наблюдать, а потом передать это в стан соперника. Думаю, тренерский штаб принял правильное решение провести предыгровую тренировку именно в Санкт-Петербурге, а потом улететь и [за день до игры] просто посмотреть поле.

Пока мы летели, я не заметил, что ребята мало улыбаются. Все было обыденным, каждый готовился сам. Кому-то надо посмеяться, кому-то — сосредоточиться, кому-то — послушать музыку. У каждого своя подготовка, здесь ни один тренерский штаб не трогает игроков. Что касается меня, то прессу я не читаю с 2018 года. Перед чемпионатом мира перестал это делать, там было очень много негатива. Не хотелось в него погружаться. С тех пор читаю только хоккейные новости. Поэтому не чувствовал внешнего давления. Единственное, получал сообщения от близких и родных. Желали удачи, чтобы все обошлось без травм.

На установке Валерий Георгиевич сказал, что это такой же матч, как и все. Да, он важный, но не самый важный в карьере. Возможно, это решающий матч в году, но нужно просто выйти, сделать то, что от нас требуется, а дальше пусть будет как будет.

Георгиевич говорил нам: «Да, я сказал на пресс-конференции, что для меня самый важный матч — “Урал” — “Ростов”. Там мы боролись за право остаться в премьер-лиге. Здесь же у нас еще есть шанс в марте, если что-то пойдет не так».

Он сам был футболистом, находился в похожих ситуациях. Поэтому делал все, чтобы мы почувствовали уверенность и сбросили с себя груз чрезмерной ответственности. Конечно, все понимали важность матча, но перегибать палку — тоже плохо. Георгиевич пытался нас расслабить.

День матча

В Хорватии мы жили по московскому времени — не переводили часы. Все наше расписание тоже было по Москве (в Сплите минус два часа), то есть играли не в 15.00, а как будто в 17.00 вечера. Это нормально.

День игры, как и всегда, начался с завтрака. Сходил на море, прогулялся немного после еды. Времени для подготовки было достаточно. Вернулся и продолжал думать о матче. Немного почитал. Дальше — обед, установка и отъезд на стадион.

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Утром была более-менее хорошая погода. Передавали, что целый день будет идти дождь, но я все же надеялся, что во время матча будет комфортно играть.

В день матча я никогда не разговариваю по телефону. Наверное, это у меня практически всю карьеру. Близкие знают, что меня нельзя трогать. Не отступаю от своего ритуала: переписываться можно, но не разговаривать.

Приехали на стадион, в раздевалке включили музыку. Это нормально — кто хочет слушать свою музыку, надевает наушники. Все было как всегда.

Никогда не хожу на поле перед игрой. Это время посвящаю тому, чтобы подготовиться к матчу, — мне нужно чуть больше времени. Все свои ритуалы провожу, ни с кем не разговаривая, но с музыкой в наушниках. Там что-то бодрящее всегда, например Rammstein.

Георгиевич подходил перед матчем в раздевалке и рассказывал, как нам следует играть при схеме в два нападающих у хорватов и в схеме, если они будут играть в три форварда. Были кое-какие нюансы — он объяснял мне и Славе Караваеву, кто куда должен идти.

Когда мы вышли на разминку, болельщики, естественно, свистели и кричали. Но в любом случае приятно выходить на стадион, который битком набит — ни одного свободного места! Приятно играть в такой атмосфере.

Матч

Как мы и ожидали, Хорватия сразу начала прессинговать, давить. Мы понимали, что они попробуют забить быстрый гол, так как играют дома и при сумасшедшей поддержке. Мы должны были успокоить игру, показывать свой футбол — к сожалению, не получилось.

Возможно, нам не хватило лидеров в команде, которые смогли бы по-хорошему напихать и завести партнеров. Причем в каждой линии. Вратарскую линию не беру, так как Матвей Сафонов, наверное, провел один из лучших матчей в карьере. Дай бог, чтобы у него эта серия продолжалась. После игры мне было больше всего жаль именно его.

Но в средней линии, впереди и, может быть, от нас, защитников, не было такой лидерской поддержки. Может, это тоже повлияло на то, как мы играли, — вернее, на то, как мы не играли, ведь у нас вообще ничего не получилось.

В перерыве Георгиевич сказал, что так нельзя — невозможно 90 минут обороняться и добиться нужного результата. Хотели поменять игру и верили, что можем. Мы понимали, что тренер прав — провести еще 45 минут в защите…

Выходя на второй тайм, мы хотели играть. Но потом увидели, в каком состоянии поле… Помню, разводили с центра, хотели сыграть назад, но мяч застрял в луже. После этого случился первый удар хорватов во втором тайме. Следующие 10−15 минут были самыми тяжелыми. Хорваты нас просто задавили! В тот момент промелькнула мысль, что вот-вот нам забьют. Спасибо Матвею, он все тащил.

Я ожидал, что из-за луж игра упростится и хорваты не смогут показывать комбинационную игру, которая была в первом тайме. Но на деле оказалось, что они прекрасно приспособились к этому полю и продолжили играть в свой футбол.

После 15 минут второго тайма игра немного успокоилась. Да, она проходила с преимуществом хорватов. Но таких опасных моментов не было. Проходили подачи, но мы успешно справлялись. На таком поле было тяжело физически. Мяч не держался, мы постоянно сидели в обороне.

Тот самый эпизод

За несколько секунд до гола мяч был на моем фланге, и я почувствовал спазм в мышцах. Причем не только в задней, но и в передней, и в икроножной. Побежал доигрывать эпизод, так как матч не останавливали. Мне нужно было добежать.

После игры я проматывал момент с автоголом в голове и думал, что, возможно, нужно было упасть и попросить помощи. На что мне Виталий Витальевич Кафанов сказал: «Федь, а если бы ты там упал, а потом забили бы из твоей зоны? Это было бы еще обиднее. Ты пытался доиграть до конца. Это случай».

Мой первый тренер тоже говорил: если можешь бежать, должен доигрывать, пока тебе ногу не оторвало. Я понимал, что если бы там был игрок и замкнул на дальней, то… Это мой характер: делать все до конца. А дальше будь что будет.

В итоге была подача, один из наших центральных защитников вел борьбу. Никто в мяч не сыграл. Мяч плюхнулся в лужу, скользнул, попал мне в ноги и срикошетил в угол.

Разговаривали после игры с Матвеем. Он сказал: «Если бы мяч был на пять сантиметров ближе к центру, я бы его потащил». Я эпизод не пересматривал.

А в тот момент просто не успел подумать, что сделать. Да, можно было обернуться и оценить ситуацию. Возможно, надо было просто пропустить мяч. Но в тот момент я думал о том, чтобы просто добежать.

Когда мяч оказался в сетке, я упал. Было больно, все сводило. Я пытался выпрямить ногу, чтобы заднюю отпустило, — начинало сводить переднюю. Ко мне подошли Джикия и Сафонов. Сказали: «Давай, вставай». Я ответил, что не могу. Георгий спросил, нужна ли замена, — я ответил, что да. Но замен не оставалось. Понимал, что срезал мяч в свои ворота, — после такого оставлять команду вдесятером не мог. Пытался доиграть, чем-то помочь ребятам.

До конца матча постоянно схватывало заднюю и переднюю. Я не мог бежать на скорости. А на 88-й минуте свело вторую ногу… Старался ни о чем не думать — просто хотелось помочь. Понимал, что шансов немного. Но надежда умирает последней. Мы не сдались, и я думаю, что после гола у нас и мяч начал держаться, и поле стало нормальным. Интересно, почему этого не было до гола…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CWTiL_6jhHO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

После матча

После финального свистка я сразу ушел в подтрибунку. Навстречу шел кто-то из ребят, поддержали меня. Георгиевич и тренерский штаб тоже подошли. Естественно, мы все видели группу поддержки из России. Было приятно, когда мы входили перед игрой на гимн и слышали наших болельщиков, несмотря на полный стадион хорватов. После игры я был не в состоянии подойти и поблагодарить их. Наверное, это неправильно. Но на тот момент я ушел в себя.

В раздевалке никто ничего не говорил. Я сидел, опустив голову, очень сильно переживал. Чувствовал, что подвел команду и страну. Хоть и не назовешь это ошибкой, а лишь стечением обстоятельств, но мне было тяжело в тот момент. Ребята подходили и поддерживали меня, главный тренер тоже.

Федя Смолов сказал: «Тезка, все бывает, это футбол. Нужно двигаться дальше». Думаю, он как никто другой понимал меня. Наверное, его ситуация была тяжелее моей. Так что его слова были для меня важны.

Дальше я принял душ, после со мной поговорил доктор — я попросил у него каких-нибудь расслабляющих таблеток для мышц. И ушел в автобус. Телефон даже не сразу включил, нужно было собраться с мыслями, определить для себя, что дальше. Получил много сообщений от родных и близких.

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Приятно удивило, что было много сообщений от людей, с которыми мало общался или вообще давно не связывался. Все писали слова поддержки. Удивился, когда получил сообщения от комментаторов и журналистов.

В самолете разговаривал с Виталием Витальевичем Кафановым и Матвеем Сафоновым. С Матвеем проговорили часа полтора. Думаю, вратари чаще бывают в подобных ситуациях, потому что их ошибки бросаются в глаза — у полевых не всегда так. Долго общались на эту тему. Он сказал, что такое бывает, в таких случаях нельзя замыкаться в себе и сдаваться. Закончили на том, что признали: хорваты его так и не пробили, зато пробил я…

Понял, что ничего не изменится, если начну себя убивать и во всем обвинять. Ситуация произошла, ничего уже не изменишь. Единственное — по прилете подошел к Георгиевичу: «Кроме слов извинений ничего не могу вам сказать. Извините, Валерий Георгиевич». Он ответил, что все бывает, напомнил про свои слова в перерыве матча. И добавил, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что. Я тогда тоже для себя понял, что мне нужно просто собраться и перевернуть страницу. Надеюсь, смогу помочь сборной в марте и забью уже не в свои ворота, а в чужие. Это моя цель на предстоящие три-четыре месяца. Может быть, не забитым мячом, но всем, чем могу помочь сборной выйти на чемпионат мира…

После игры мне сестра написала: «Ничего не читай, я за тебя все прочитала. Мы тебя любим, мы с тобой». Закрыл комментарии в Instagram. Понимал, что сейчас обрушится волна негатива. Переживал не за себя, а за близких — супругу и дочку. У них тоже есть аккаунты. Но потом я увидел, что большинство людей, процентов 85−90, не злословили, а реально поддерживали. До сих пор получаю теплые слова, это приятно.

Особенно запомнилось сообщение от Бердыева. Курбан Бекиевич разобрал мою игру и действия всей команды. Поддержал, обоснованно разложив все по полочкам. Сказал, что я провел хороший матч, отлично сыграл против Влашича плюс моментами закрывал правого защитника сборной Хорватии. А то, что произошло, — часть нашей профессии. Курбан Бекиевич написал мне впервые за два года. Я стараюсь ему писать сам, в основном с днем рождения поздравляю.

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В России недостаточно внимания уделяется психологии спортсменов. Это немаловажная составляющая футбола. Если брать сборную, то я думаю, что тренерский штаб найдет способы, как вывести ментальность футболистов на новый уровень. Без этого никуда нельзя — нужно быть готовым к любым ситуациям.

Мне помогло чтение и общение с людьми, которые в этом разбираются. В том числе и с психологами. Это касается не только спорта — личной жизни тоже. То, как все складывается в личной жизни, влияет и на спортивную составляющую. Есть моменты, когда ты обязан забыть свою личную жизнь, приехать на игру и быть сконцентрированным на ней. Психологи очень хорошо в этом плане помогают правильно переключаться.

Не общался после игры с хорватами с психологом, но если бы пообщался, то быстрее смог бы найти выход из этой ситуации. Посчитал, что смогу найти выход сам. Очень помогла поддержка близких и родных.

Мечта

Сейчас мысли связаны только с футболом. Да, я уже задумываюсь о том, что будет после, но пока хочу еще поиграть — года три-четыре. Надеюсь, здоровье позволит, поэтому нужно держать себя в форме и относиться ко всему серьезнее, чем раньше. Питание, режим, тренировки… Это все в совокупности дает результат. Когда был молодой, то на многое закрывал глаза. Каждый футболист через это проходит. Единственный футболист, который понял это раньше остальных, — Криштиану Роналду.

Хочу еще раз сказать всем спасибо за поддержку. Есть чувство, что болельщики всегда с нами и они всегда поддерживают сборную. Хочу, чтобы это никуда не пропало даже после таких игр. Каждый футболист в нашей команде играет за болельщиков.

У меня есть мечта: поехать в Катар на чемпионат мира со сборной. Для меня это было бы прекрасным окончанием карьеры в сборной. После ЧМ-2018 в России я хотел сыграть еще на одном… Но не предполагал, что все так сложится и будет возможность даже в поехать в Катар. Теперь это моя заветная мечта.