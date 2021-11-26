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13:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Италия натурализует трех бразильцев для игры за сборную страны

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Федерация футбола Италии (FIGC) завершает работу по натурализации трех бразильских игроков, чтобы они могли выступать за сборную Италии, заявил глава федерации Габриэле Гравина.

ИталияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Как сообщает Tuttomercatoweb, данными игроками являются защитник «Лацио» Луис Фелипе, его коллега по амплуа из «Ромы» Рожер Ибаньес и полузащитник «Кальяри» Жоао Педро.

«Сборная Италии заинтересована во всех игроках, которые могут быть вызваны в команду. Ведется работа по трем игрокам, она находится в хорошей стадии. Мы решаем формальную часть, а дальше дело за тренером — вызывать их или нет», — цитирует Гравину Tuttomercatoweb.

Сборная Италии в марте сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022 в Катаре. Жеребьевка стыковых матчей пройдет в Цюрихе в пятницу и начнется в 19:00 мск. Итальянцы могут стать соперниками сборной России в финале стыковых матчей.

Северная Ирландия
0:0
Первый тайм: 0:0
Италия
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