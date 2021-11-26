Италия натурализует трех бразильцев для игры за сборную страны

Как сообщает Tuttomercatoweb, данными игроками являются защитник «Лацио» Луис Фелипе, его коллега по амплуа из «Ромы» Рожер Ибаньес и полузащитник «Кальяри» Жоао Педро.

«Сборная Италии заинтересована во всех игроках, которые могут быть вызваны в команду. Ведется работа по трем игрокам, она находится в хорошей стадии. Мы решаем формальную часть, а дальше дело за тренером — вызывать их или нет», — цитирует Гравину Tuttomercatoweb.