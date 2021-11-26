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26 ноября, источник: Чемпионат.com

Черчесов: Встреча с Карпиным? Я готов. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что готов пообщаться с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

Россия
Польша
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Источник: Чемпионат.com

— Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?

— Почему он их избегал, это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов. Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями. Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру — кто бы он ни был, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 26 ноября, стало известно, что в полуфинале стыковых матчей сборная России сыграет с Польшей.

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