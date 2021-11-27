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20:30 (мск), источник: Московский комсомолец

В Польше отреагировали на желание Черчесова стать главным тренером сборной страны

В Польском футбольном союзе сообщили, что доверяют главному тренеру национальной сборной Паулу Соузе и не рассматривают другие кандидатуры на пост наставника.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее о готовности стать главным тренером Польши заявил российский специалист Станислав Черчесов.

В пресс-службе Польского футбольного союза сообщили, что в организации довольны работой Соузы. «Пока не завершен отборочный цикл к чемпионату мира-2022 в Катаре изменение позиции по вопросу главного тренера невозможно», — сообщили ТАСС.

Сборная Польши стала соперником России по первому стыковому матчу за право поехать на ЧМ-2022. Эта встреча состоится 24 марта 2022 года на поле российской стороны. Начало — в 20:00 (мск).

Победитель встречи Россия — Польша в финале стыковых матчей 29 марта примет сильнейшего в паре Швеция — Чехия. Решающая игра начнется в 21:45 (мск).

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