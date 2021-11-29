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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Романцев раскрыл детали разговора с Карпиным, после которого тренер остался в сборной России

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал о разговоре с наставником национальной команды Валерием Карпиным, после которого он остался в сборной.

РоссияОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Недавно Карпин сказал, что принял решение продолжить работу в сборной после телефонного разговора с вами. Если не секрет, что такого важного вы сказали Валерию Георгиевичу?

— То, что говорил всегда в «Спартаке»: не сдаваться ни при каких обстоятельствах и идти дальше! Считаю, к поражению в Хорватии привели не ошибки при подготовке. Просто на сегодня соперник оказался реально сильнее нас в техническом оснащении. Именно поэтому хорваты опасно атаковали даже на таком поле. В той ситуации им некуда было деваться, требовалось идти вперед. А мы так и не смогли приспособиться к залитому дождем газону — не хватило умения, — сказал Романцев.

После того как сборная России проиграла в матче отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1), Карпин задумался о том, чтобы покинуть команду перед стыковыми играми.

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