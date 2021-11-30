Карпин провел встречу с футболистами сборной России

Встреча прошла в одном из московских отелей и продолжалась более часа.

На встречу с Карпиным приехали Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Химки»), Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Сергей Терехов («Сочи»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Данил Глебов («Ростов»), Роман Зобнин («Спартак»), Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Федор Смолов («Локомотив»). Игроков петербургского «Зенита» на встрече не было.

Сборная России 14 ноября уступила в Сплите команде Хорватии (0:1) и заняла второе место в группе отборочного турнира чемпионата мира. В полуфинале стыковых матчей за право поехать на ЧМ сборная России 24 марта сыграет против команды Польши. В случае победы россияне сыграют в финале мини-турнира со шведами или чехами.