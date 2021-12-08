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14:24 (мск), источник: ТАСС

Хорватский футбольный союз продлил контракт с тренером национальной команды Даличем

Соглашение со специалистом рассчитано до конца 2024 года.

Хорватия
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Источник: AP 2021

ТАСС, 8 декабря. Хорватский футбольный союз объявил о продлении соглашения с главным тренером национальной команды Златко Даличем. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новый контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца 2024 года.

Далич возглавляет сборную Хорватии с 2017 года, на чемпионате мира — 2018 в России национальная команда под его руководством вышла в финал, где уступила французам (2:4). Сборная Хорватии вышла в финальную часть мирового первенства 2022 года, в отборочном турнире хорваты дважды встречались с командой России (0:0; 1:0).

Также Далич возглавлял хорватские клубы «Вартекс», «Риека» и «Славен Белупо», албанское «Динамо», «Аль-Фейсали» и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

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