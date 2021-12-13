Слуцкий о Дзюбе: Он пустит на разрушение огромную созидательную силу, если ты на него не рассчитываешь. Это непроизвольно

— Всем известно, что у Карпина с Дзюбой застарелый конфликт. И говорят, что он мог не взять его в сборную не по профессиональным, а в том числе по личным качествам.

— Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим, у нас суперотношения, но я могу его объективно оценить.

Если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше бы это знамя понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он вот эту всю свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция. Он не хочет этого делать.

— Это решение Карпина вы одобряете?

— Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы — а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно.

Если, скажем, Дзюба может использоваться в каких-то схемах… Тут мы не можем говорить, правильно это или неправильно. Это просто факт.