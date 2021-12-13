«Два раза в одну реку я бы не вошел». Слуцкий — о предложении возглавить сборную России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, возглавил бы он сборную России ещё раз. Специалист тренировал команду в 2015—2016 годах.

— По поводу тренерства сборной со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующий контракт, и я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. Российский футбольный союз сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Валерием Георгиевичем.

Два раза в одну реку я бы не вошёл. Уникальная вещь — ещё ни один тренер национальной сборной не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Обсирали — это даже мягкое слово. Зачем, если ты уже там был, всё получил с лихвой, опять это делать второй, третий или ещё какой-то раз?