«Два раза в одну реку я бы не вошел». Слуцкий — о предложении возглавить сборную России
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, возглавил бы он сборную России еще раз.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, возглавил бы он сборную России еще раз.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, возглавил бы он сборную России ещё раз. Специалист тренировал команду в 2015—2016 годах.
— По поводу тренерства сборной со мной никто не связывался, потому что у меня есть действующий контракт, и я вполне допускаю, что связывались с моими руководителями. Российский футбольный союз сделал правильный выбор. И мы очень хорошо общаемся с Валерием Георгиевичем.
Два раза в одну реку я бы не вошёл. Уникальная вещь — ещё ни один тренер национальной сборной не уходил оттуда победителем. То есть всем били в спину. Обсирали — это даже мягкое слово. Зачем, если ты уже там был, всё получил с лихвой, опять это делать второй, третий или ещё какой-то раз?
Да, когда делает Луи ван Гал в сборной Голландии — это несколько иная ситуация. Но в наших условиях всё равно финал ясен. Имперские амбиции не дают нам спокойно спать. Мы по-прежнему считаем, что футбол придумали в России, и умрёт он тоже здесь. Вот вторая часть случилась, а первая точно не про нас, — рассказал Слуцкий на «YouTube-канале» Ксении Собчак.