«Откровенно? У нас очень мало шансов». Талалаев — о матче Россия — Польша

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00 Россия - Польша -

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли, — сказал Талалаев “России 24”. — Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.