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12:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Откровенно? У нас очень мало шансов». Талалаев — о матче Россия — Польша

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00

Россия-Польша-

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что не верит в успех сборной России в стыковом матче ЧМ-2022 против команды Польши. Игра пройдет 24 марта на стадионе «Лужники» в Москве.

«Откровенно? У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли, — сказал Талалаев “России 24”. — Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться. У нас же запланирован перерыв.

Единственный шанс, чтобы наша сборная выиграла — нужно собрать футболистов недели на три и посадить их на сборы. Как это делали в свое время Черчесов, Хиддинк".

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