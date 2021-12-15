«Желаем Спящему Гиганту счастья!» Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием

Сегодня у футболиста юбилей — ему исполнилось 40 лет.

«Роману Павлюченко — 40. Поздравляем Спящего Гиганта с днём рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере», прикрепив фото Павлюченко.

Напомним, Роман Павлюченко выступал за сборную России в период с 2003 по 2012 год. На его счету 51 матч и 21 гол. На чемпионате Европы — 2008 Павлюченко в составе национальной команды завоевал бронзовые медали.