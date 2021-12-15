«Желаем Спящему Гиганту счастья!» Сборная России поздравила Павлюченко с 40-летием
Пресс-служба сборной России поздравила экс-нападающего национальной команды Романа Павлюченко с днем рождения.
Пресс-служба сборной России поздравила экс-нападающего национальной команды Романа Павлюченко с днем рождения.
Сегодня у футболиста юбилей — ему исполнилось 40 лет.
«Роману Павлюченко — 40. Поздравляем Спящего Гиганта с днём рождения и желаем здоровья, благополучия и счастья», — написала пресс-служба сборной России в «Твиттере», прикрепив фото Павлюченко.
Напомним, Роман Павлюченко выступал за сборную России в период с 2003 по 2012 год. На его счету 51 матч и 21 гол. На чемпионате Европы — 2008 Павлюченко в составе национальной команды завоевал бронзовые медали.
На клубном уровне Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Тоттенхэм Хотспур», «Ротор» и «Локомотив». На данный момент футболист защищает цвета футбольного клуба «Знамя Ногински» из ФНЛ-2.