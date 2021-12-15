Диего Алонсо назначен главным тренером сборной Уругвая
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Диего Алонсо назначен на пост главного тренера сборной Уругвая, сообщается на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Диего Алонсо назначен на пост главного тренера сборной Уругвая, сообщается на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации.
Подробности контракта не раскрываются. 46-летний Алонсо, ранее возглавлявший американский клуб «Интер Майами», сменил Оскара Табареса, занимавшего пост главного тренера сборной Уругвая с 2006 года.
В течение карьеры игрока Алонсо выступал за испанские «Валенсию», «Атлетико», «Расинг», «Малагу» и «Мурсию», китайский «Шанхай Шеньхуа», а также несколько латиноамериканских клубов. На его счету восемь матчей за сборную Уругвая.
Сборная Уругвая после 14 матчей с 16 очками занимает седьмое место в южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Команда на одно очко отстает от четвертой строчки, дающей прямую путевку на турнир в Катар.