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16:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Диего Алонсо назначен главным тренером сборной Уругвая

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Диего Алонсо назначен на пост главного тренера сборной Уругвая, сообщается на официальном сайте Уругвайской футбольной ассоциации.

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Источник: AP 2021
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Подробности контракта не раскрываются. 46-летний Алонсо, ранее возглавлявший американский клуб «Интер Майами», сменил Оскара Табареса, занимавшего пост главного тренера сборной Уругвая с 2006 года.

В течение карьеры игрока Алонсо выступал за испанские «Валенсию», «Атлетико», «Расинг», «Малагу» и «Мурсию», китайский «Шанхай Шеньхуа», а также несколько латиноамериканских клубов. На его счету восемь матчей за сборную Уругвая.

Сборная Уругвая после 14 матчей с 16 очками занимает седьмое место в южноамериканском отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Команда на одно очко отстает от четвертой строчки, дающей прямую путевку на турнир в Катар.

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