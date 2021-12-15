Диего Алонсо назначен главным тренером сборной Уругвая

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Подробности контракта не раскрываются. 46-летний Алонсо, ранее возглавлявший американский клуб «Интер Майами», сменил Оскара Табареса, занимавшего пост главного тренера сборной Уругвая с 2006 года.

В течение карьеры игрока Алонсо выступал за испанские «Валенсию», «Атлетико», «Расинг», «Малагу» и «Мурсию», китайский «Шанхай Шеньхуа», а также несколько латиноамериканских клубов. На его счету восемь матчей за сборную Уругвая.