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12:54 (мск), источник: Газета.Ру

Карпин о возможном невыходе сборной на ЧМ: это не катастрофа

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что национальная команда может не выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Россия
ПольшаОтбор ЧМ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Его слова передает «Афиша Daily».

Футбол

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00

Россия-Польша-

«Ну нет, что значит “катастрофа”? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают. То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира, — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов», — сказал Карпин.

Подопечные Валерия Карпина с 22 очками заняли второе место в группе Н и не смогли отобраться на турнир напрямую. Словакия с 14-ю баллами финишировала на третьей строчке.

В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира отечественные футболисты встретятся с Польшей. Игра состоится 24 марта в «Лужниках». Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Вторая встреча пройдет также в «Лужниках» 29 марта. В случае победы над Польшей национальная команда сыграет в финале стыков с сильнейшим в противостоянии Швеция — Чехия. В случае поражения от Польши россияне 29 марта сыграют товарищеский матч с проигравшей командой параллельной встречи.

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