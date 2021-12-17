Карпин о возможном невыходе сборной на ЧМ: это не катастрофа
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что национальная команда может не выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о том, что национальная команда может не выйти на чемпионат мира — 2022 в Катаре.
Его слова передает «Афиша Daily».
«Ну нет, что значит “катастрофа”? Катастрофа — это землетрясение, война, ковид в конце концов. Катастрофа — когда люди умирают. То, что мы можем не отобраться на чемпионат мира, — это очень плохо, это шаг назад, но я бы не бросался все же такими словами. А это футбол, это игра. А в любой игре все в том числе решает набор факторов», — сказал Карпин.
Подопечные Валерия Карпина с 22 очками заняли второе место в группе Н и не смогли отобраться на турнир напрямую. Словакия с 14-ю баллами финишировала на третьей строчке.
В полуфинальном стыковом матче отборочного турнира чемпионата мира отечественные футболисты встретятся с Польшей. Игра состоится 24 марта в «Лужниках». Стартовый свисток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Вторая встреча пройдет также в «Лужниках» 29 марта. В случае победы над Польшей национальная команда сыграет в финале стыков с сильнейшим в противостоянии Швеция — Чехия. В случае поражения от Польши россияне 29 марта сыграют товарищеский матч с проигравшей командой параллельной встречи.